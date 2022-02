Pevka Danijela: Oče mi je pripravil presenečenje, ki ga ne bom nikoli pozabila

Dalmatinka Danijela Martinović, ki nam s s svojim glasom zlahka zleze v ušesa in pod kožo, nas je tokrat očarala s svojimi besedami. V teh dneh se je namreč na instagramu poklonila svojemu očetu, ki je praznoval rojstni dan. Ob fotografiji je objavila še ganljiv zapis, ki kaže na to, da je vez med njo in očetom resnično močna. Pravi, da bo za vse večne čase »očkova punčka«.

Objavljamo njen zapis, preveden v slovenščino:

Oče, srečen rojstni dan! Pred nekaj leti mi je oče pripravil presenečenje, ki ga ne bom pozabila ...

Prišel je sam, nenajavljen, in cel dan čakal v občinstvu, da me je slišal, da bi moje srce začutilo njegovo, ko sem pripovedoval zgodbo svojega življenja. Objel me je, videla sem – bil je ponosen, preponosen. Rekel je: »Draga, takoj se vračam v Split.« »Kako oče, polnoč je, utrujen si, cel dan si tukaj, ne šali se, prespi, prosim.« Z nasmehom, vedno z nasmehom, mi reče: »Draga (vedno me tako kliče, koga briga ime – to je samo simbol), oče gre, jutri imam delo. Videl in slišal sem te in to je zame najpomembnejše.«

Temu se reče ljubezen na delu – o tem se piše in govori, ko se reče, da najlepše stvari nimajo cene. Če me še kdaj vprašajo: »Kdaj boš odrasla?«, zdaj vem, nikoli. Najbolje je biti očkova punčka.