Pevka Ana shujšala 50 kilogramov, zdaj so jo napadli, da je anoreksična

Pevka številnih hitov, nesojena predstavnica Srbije na Evroviziji s pesmijo Romale, romali,, je tarča kritičnih komentatorjev. V zadnjem času je imela težave z nekaj preveč kilogrami, sledila je intervencija, s katero jih je menda stopila kar 50. Njen instagram se zdaj spet bolni s fotografijami, komentarji pod njimi pa so večkrat izjemno neprijazni. Če so nekateri bili nezadovoljni z njeno postavo, ko je imela več deset kilogramov preveč, so drugi zdaj nezadovoljni, ko je suhica. Nekateri menijo, da bi svoje topljenje kilogramov morala ustaviti, saj da ima že zdaj noge kot trlica. Nekateri so jo celo zmerjali, da je anoreksična. Med njimi pa so tudi takšni, ki ji nudijo brezpogojno podporo: »Ana, samo, da si živa in zdrava in zadovoljna sama s seboj. Ostali, ki komentirate njen videz, vzemite ogledalo in se vprašajte, koliko kilogramov manjka ali viška imate, če vam je to najpomembnejše v življenju. Pomembno je imeti rad sebe, pa kakršenkoli že si in živeti življenje!«