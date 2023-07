Pevec se ločuje, ker je umrla strast

Nepremostljive razlike. S tem precej klišejskim razlogom, ki ne pove prav veliko, sta po šestih letih zakona sklenila oditi po ločenih poteh Ricky Martin in Jwan Yosef. Pri tem sta dodala, da zakon končujeta s spoštovanjem in dostojanstvom – tako zaradi njunih otrok kot zaradi spomina na vsa čudovita leta –, »zdaj pa si od vsega najbolj želiva nadaljevati zdravo družinsko dinamiko, ki bo temeljila na miru in prijateljstvu, ter še naprej skupaj skrbeti za najine otroke«.

Jwanu ni bilo lahko pogoltniti, da je Ricky svetovno znani milijonar, medtem ko je sam prevzel skrb za družino. FOTO: Instarimages/Cover Images

A za to vzorčno in lepo polikano uradno izjavo naj bi tičalo precej več. Nekdanja zakonca naj bi namreč večino skupnih let živela v odprtem razmerju, ki je delovalo, dokler ni strast med njima povsem izzvenela. In čeprav se menda med temi njunimi obzakonskimi ljubimkanji ne enemu ne drugemu srce ni ogrelo za drugega, naj bi po poročanju nekaterih španskih medijev seme razdora zasadila Rickyjeva zagledanost v pornoigralca Maxa Barza.

Bivša zaljubljenca

Portoriškega pevca in sirskega umetnika je sprva povezala strast do umetnosti. Zaradi pevčevega navdušenja nad Jwanovimi konceptualnimi slikami sta si začela leta 2015 dopisovati po instagramu, pol leta pozneje, ko sta se spoznala še v živo, se je med njima vnela iskra ljubezni in ju leta 2018 popeljala pred oltar. Skupaj z Rickyjevima dvojčkoma Matteom in Valentinom, ki mu ju je 2008. rodila nadomestna mati, so postali družina, to pa sta zaljubljenca razširila še s prihodom hčerke Lucie in nato sina Renna. Glasbenik zdaj zahteva deljeno skrbništvo nad mlajšima otrokoma, za dvojčka, ki se ju je razveselil, preden je spoznal zdaj odtujenega moža, pa bo skrbel sam. V ločitvenih listinah je še zapisano, da bo Jwanu plačeval preživnino, za vse preostalo pa bodo poskrbela določila predporočne pogodbe.

Skupaj bosta skrbela za mlajša otroka. FOTO: osebni arhiv

Bivša zaljubljenca v javnosti nikoli nista razpravljala o zasebnih plateh njunega življenja. A med snemanjem serije Umor Giannija Versaceja, v kateri je pevec upodobil oblikovalčevega dolgoletnega ljubimca Antonia D'Amica, je Martin izrazil upanje, da se na odprta razmerja nekoč ne bo več gledalo skozi prizmo obsojanja. »Želim si, da bi tudi tovrstni odnosi postali normala, standard. To bi bilo dobro za svet, dobro zame kot homoseksualca z otroki,« je dejal zvezdnik, ki je v skladu s to miselnostjo menda tudi živel. Vsaj tako je izdal njegov znanec, ki trdi, da sta imela Ricky in Jwan odprt zakon. »Večino časa sta imela odprto razmerje. To je zanju delovalo, dokler ni več delovalo,« je povedal vir in nadaljeval, da je strast med njima sčasoma izzvenela, se tako rekoč razblinila. Pri tem pa poudaril, da se mednju ni vmešala tretja oseba. »Nihče izmed njiju se ni zaljubil v drugega. Seksala sta tako drug z drugim kot z drugimi moškimi, a zaljubila se nista v koga drugega. Preprosto sta se odljubila. Njuna strast se je spremenila v platonsko prijateljstvo.«

Portoriški glasbenik zagovarja odprto razmerje. FOTO: osebni arhiv

En žebelj v krsto njunega razmerja naj bi bil zaton strasti, drugi pa to, da se je začel ​Jwan vse bolj zavedati razlik med njima. »Ricky mu je sicer zatrjeval, da sta enakovredna partnerja, a Jwanu vseeno ni bilo lahko držati koraka z možem, ki je svetovno znan zvezdnik, čigar premoženje je vredno več kot 100 milijonov. Kot pri mnogo parih je bil Ricky tisti, ki je služil kruh, Jwan pa je skrbel za dom in otroke. A tudi to je nekako delovalo, saj sta imela porazdeljene vloge. Pomagalo jima ni niti, da je med njima 13 let razlike. Med njima ni bil le generacijski, ampak tudi kulturni prepad.«