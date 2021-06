Pevec razdrl zaroko in nehal piti alkohol

Liam in Cheryl sta ljubezen okronala z rojstvom Beara, a se kmalu razšla. FOTO: Jrp/wenn

Maya in Liam sta začela ljubimkati v iztekanju leta 2018, spoznala sta se tri leta prej v zaodrju koncerta.

Zaradi glasbenih obvez je bil z otrokom manj, kot bi želel. FOTO: Lucas Jackson/Reuters

Najprej moraš imeti rad samega sebe, se poznati in vedeti, kaj želiš od življenja, šele nato ga lahko deliš s kom drugim. Morda zveni kot kliše, pa vendar se je prav do tega spoznanja dokopal, ki je bil še pretekli teden srečno zaročen s prikupno, za katero je trdil, da je iz njega ponovno naredila srečnega moškega in mu vrnila nasmeh na obraz, zdaj pa je ponovno sam.»Razočaran sem nad seboj, saj vedno znova prizadenem ljudi, ki jih imam rad,« ga skeli bolečina, ki jo je z razdrtjem zaroke gotovo zadal Mayi, čeprav je prepričan, da je tako na dolgi rok najboljše. »Razmerja mi nikoli niso šla dobro od rok, zdaj pa v tem vidim neki določen vzorec. V razmerjih nisem bil dober, saj moram sprva delati na samem sebi, preden se lahko predam drugemu in postanem del njegovega življenja. To je šlo tudi narobe v mojem odnosu z Mayo, nisem ji več dajal dobre različice samega sebe. Tudi sebi nisem bil več všeč, zato je bolje, da je vsega konec. Ni mi všeč, kar sem storil, a verjetno se je to moralo zgoditi,« je pevec nekdanje fantovske skupine One Direction presenetil oboževalce s koncem ljubezni.Maya je bila zvezdnikova prva resna ljubezen po koncu njegovega odmevnega razmerja z desetletje starejšo pevko, v katerem se je rodil mali. Zazdelo se je že celo, da bi prav Maya lahko bila tista prava, saj jo je Liam po slabih dveh letih ljubezni lansko poletje zasnubil z bleščečim diamantnim prstanom, vrednim dobre tri milijone evrov! Pomemben korak, ki ga ni storil niti s Cheryl, ki mu je povila sina. Toda čeprav je bil lanskega avgusta prepričan, da se z Mayo želi postarati, in sta skupaj tudi preživela karantensko leto, je pevec uvidel, da njegovo življenje ni tam, kjer bi si želel. Spoznal je, da ni moški, kakršen želi biti. »Zdaj je začel skrbeti zase, več se giblje, poskuša živeti trezno in zdravo,« je povedal vir, Liam pa je razložil, da je pred enim mesecem povsem prenehal piti alkohol. Razlog tiči v njegovem sinu, ki mu želi biti najboljši oče, kar je bil tudi eden glavnih povodov, da je prekinil zaroko. »Več časa želi preživeti z Bearom, sploh ker je začel odraščati. Ta fantič mu pomeni vse na svetu.«Cheryl in Liam sta se razšla le pičle tri mesece po sinovem prvem rojstnem dnevu, to je bilo leta 2018, a vendar ni bil razhod razlog, da je danes štiriletnega fantiča videval manj, kot bi želel. Zaradi obveznosti glasbenih turnej je zamudil marsikaj v sinovem življenju, zaradi česar se je karantene skoraj razveselil. »Med splošnim zaprtjem države sem se z njim močno povezal, kar je čudovito,« čeprav obiskovanje sina, četudi živijo le nekaj hiš narazen, ni bil najbolj enostaven podvig. »Všeč mi je bilo, da sem bil od sina le nekaj korakov stran, vseeno pa obiski niso bili lahki, vedno sem šel namreč najprej na testiranje.«