Pevec R. Kelly za 30 let v keho

Približno tri desetletja je prežal na mlada dekleta, jih z obljubami o slavi in bogastvu mamil v svojo bližino in jih nato spreminjal v spolne sužnje. Prav toliko časa pa bo padli r'n'b pevec R. Kelly plačeval za vsa življenja, ki jih je uničena pustil za sabo na plenilskem pohodu. »Za sabo ste pustili sled uničenih življenj, niti najbolj zreli in izkušeni preiskovalci ne morejo pozabiti grozot, ki so jih pretrpele vaše žrtve. Učili ste jih, da ljubezen pomeni suženjstvo in nasilje. Seks je bil sicer orožje, ki ste ga uporabljali, a ni šlo le za seks. Šlo je za nasilje, okrutnost in nadzor,« je trikratnemu prejemniku grammyja dejala zvezna sodnica Ann Donnelly, ko mu je izrekla kazen 30 let za zapahi.

Jovante Cunningham do zadnjega ni verjela, da bodo žrtve dosegle pravico. FOTO: Brendan Mcdermid/Reuters

Zvezdnik se bo na izrečeno kazen pritožil. FOTO: Jane Rosenberg/Reuters

Govorice o spolnih zlorabah in sprevrženih nagnjenih so zvezdnika sicer spremljale že desetletja, zaradi obtožb otroške pornografije in pedofilije se je moral leta 2008 celo zagovarjati pred sodiščem, a je odkorakal oproščen vsakršne krivde. Leta 2019 pa se je začelo dozdevati, da ga bo vendarle dosegla roka pravice. Oglasilo se je namreč več njegovih domnevnih žrtev in njihovih staršev, več žrtev je spregovorilo v kamero januarja 2019 premierno prikazanega dokumentarca Surviving R. Kelly, ki je znova obudil že skoraj pokopane obtožbe. To pa je dalo preiskovalcem nov zagon, da so vnovič začeli kopati po pevčevi preteklosti in iskati žrtve, ki bi bile pripravljene spregovoriti. Njihov trud je obrodil sadove, preiskava je lani namreč pripeljala do šesttedenskega sojenja, osrediščenega okoli pevčevih šestih žrtev, ki jim je porota verjela. Pevec je bil, četudi je zavračal vsakršno krivdo, spoznan za krivega spolnih zlorab, izkoriščanja mladoletnih in trgovanja z ljudmi.

Kazen v poduk drugim

Tožilstvo je za njegove zločine zahtevalo najmanj 25-letno zaporno kazen, saj da je še vedno nevaren za mlada dekleta, poleg tega za dejanja, ki jih je tožilstvo označilo za skrajno predrzna, manipulativna in agresivna, ni pokazal nikakršnega obžalovanja.

Zaradi spolnih zločinov ga preganjajo še v dveh ameriških zveznih državah, avgusta pa ga zaradi obtožb otroške pornografije čaka sojenje v Chicagu.

»Visoka kazen bo služila kot primer drugim, vključno z bogatimi, slavnimi in mogočnimi, da se to ne dela,« so dejali, medtem ko so zvezdnikovi odvetniki zatrjevali, da bi bilo uslišanje zahteve tožilstva za R. Kellyja enako dosmrtni kazni in da bi bila vsaka kazen, višja od desetih let, pretirana. Ne nazadnje je tudi sam žrtev travmatičnega otroštva, ki so ga zaznamovali nasilje, spolna zloraba in revščina. Čeprav, tako je sklenila porota in sodnica, to nikakor ne more biti opravičilo za vse, kar je storil. Med sojenjem so namreč slišali, kako sadistično in perverzno se je izživljal nad mladoletnimi sužnjami, ki so morale ubogati vsak njegov ukaz in slediti strogim pravilom, sicer jih je čakala huda kazen. Med drugim jim je diktiral, kdaj in kaj lahko jedo, kdaj gredo lahko na stranišče, klicati so ga morale očka in v smer drugega moškega niso smele niti na hitro pogledati. Nekatera dekleta je zavestno okužil z genitalnim herpesom, jih prisilil v splav, po njih uriniral, pljuval in jih klofutal. Med sledenjem njegovim seksualnim ukazom jih je snemal, posnel pa je tudi eno svojih žrtev, ki si je morala za kazen, ker ga ni ubogala, obraz premazati z lastnimi kakci – ta video je nato drugim kazal v opozorilo.

Med žrtvami je bila tudi pokojna pevka Aaliyah, s katero se je nelegalno poročil pri njenih 15 letih. FOTO: Wenn

»Za mnoge njegove žrtve je bila dolga pot do pravice, nekatere so se borile tudi 20 let. A danes so bili glasovi temnopoltih žensk in deklet končno slišani. Danes je bilo pravici naposled zadoščeno,« je bil ob obsodbi in izrečeni kazni zadovoljen Garald Griggs, odvetnik več žrtev. Kellyjev primer je bil namreč poseben tudi, ker je bila večina njegovih žrtev temnopoltih, zaradi česar so te še manj verjele, da bodo kdaj dobile vsaj trohico zadoščenja. »Ni bilo dneva, ko bi resnično verjela, da bo sodni sistem deloval tudi za nas, temnopolta dekleta,« Jovante Cunningham, ena od žrtev in šestih ključnih prič, ni mogla zadržati solz olajšanja, ko je sodnica njenemu mučitelju izrekla kazen 30 let. Podobno je bila z razpletom zadovoljna Lizzette Martinez, četudi hkrati meni, da je 30 let še vedno premalo za vse, kar je pevec prizadejal njej in drugim.