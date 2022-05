Pevec, ki je v Sloveniji padel na odru, sporočil, kako je (VIDEO)

Pisali smo, da je konec tedna v Marezigah potekal dan vinogradnikov, kjer je na odru nastopil tudi zadrski pevec Mladen Grdović, a le za kratek čas, saj je padel, nesrečnemu pevcu pa so reditelji pomagali vstati in ga pospremili z odra. Hrvaški mediji so pisali, da je imel Grdović v preteklosti težave z alkoholom, pod njegovim vplivom pa je tudi kršil zakone. Njegov menedžer je za Index zdaj povedal, kako se Grdović počuti po sobotnem fiasku.

»Mladen je okreval. Dobro je,« je pojasnil. Dodal pa: »Že ta vikend ima v načrtu nov koncert.«

Grdoviću življenje ni prizaneslo, o čemer govorijo tudi njegovi lanskoletni intervjuju, v katerih je v solzah priznal, da je zaradi odvisnosti od alkohola izgubil skoraj vse. »Izgubil sem vse, kar imam rad, in svojo ženo Branko, vse sem izgubil. Naj bo to drugim sporočilo, da moraš biti dober. Do mene so bili vsi dobri, jaz pa ne do njih. Namesto da bi se držal za svojo družino, sem se držal za bevando,« je povedal.

Po ločitvi od žene mu je lani umrl tudi brat Paulo, kar ga je povsem zlomilo. »Zapustil nas je moj brat Paulo, najboljši brat na svetu, moja desna roka, moj najdražji. Dragi moj Paulo, nikoli več ne bo, kot je bilo. In zakaj si mi lagal, da si dobro? Zakaj, moj Paulo?« je takrat povedal.