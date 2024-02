Pevcu v enem mesecu poslala 8000 pisem

Eno ali dve ljubezenski pismi ti ogrejeta srce. Toda 8000 pisem in voščilnic v enem mesecu, ki ti jih pošlje neznanka, je že bliže grozljivki. Nočno moro ob belem dnevu je preživljal 30-letni britanski pevec Harry Styles, ko se je januarja v London vrnil z romantičnega oddiha na Karibih v družbi srčne izbranke Taylor Russell. Njegov nabiralnik je namreč pokal po vseh šivih. V mesecu dni je dobil na tisoče pisem, ki mu jih je prav vsa poslala 35-letna Brazilka Myra Carvalho. Dve mu je na dom dostavila celo osebno, saj je zaradi tarče svoje obsedenosti sredi decembra iz Brazilije prispela v London s trimesečnim vizumom. »Njena dejanja so imela škodljiv vpliv na Stylesovo življenje,« je poudarila tožilka. Carvalhova, ki ji obtožnica očita zalezovanje, je trenutno na psihiatričnem ocenjevanju, ali je sploh dovolj prištevna, da se pred sodiščem izreče za nedolžno ali krivo.

Zvezdnik je zaslovel z nekdanjo fantovsko skupino One Direction. FOTO: Henry Nicholls/Reuters

Pevcu je lansko poletje srce ukradla igralka Taylor Russell. FOTO: Cover Images

Myra naj bi svojim domačim priznala, da jo zaradi Stylesa preplavi val spolnega poželenja, ne Myrin partner ne njeni starši pa niso vedeli, da si je kupila letalsko vozovnico in za pevca preletela Atlantik. V Londonu je stanovala v hostlu in od tam krenila v zalezovalsko kampanjo.

Brazilka se na sodišču ni pojavila niti se o krivdi še ni izrekla. Njena odvetnica Clementine Simon je sodišču povedala, da je Myrin zdravnik prepričan, da je pretrpela »manično epizodo« in da je načeto njeno duševno zdravje. Sodnik Karim Ezzat je novo zaslišanje razpisal za 19. april.

Stylesu je verjetno nekoliko v uteho, da se mu obsedena oboževalka iz pripora ne more približati. Pevec je zelo pretresen, želi si živeti naprej, kot da se ni nič zgodilo, menda pa je zelo zaskrbljen. Razumljivo, saj ima z oboževalkami slabe izkušnje. Predlani je v njegov dom nepovabljena vstopila Diana Tarazaga-Orero, ki je bila že tri leta prej obsojena zaradi zalezovanja pevca.

Niti doma se ne počuti več varnega.

Med njegovimi oboževalkami so tudi obsedenke. FOTO: David Mirzoeff/Pa Images

Harryju in Diani so se poti povsem naključno križale pred leti na avtobusni postaji, kjer ji je pevec, prepričan, da je brezdomka, ponudil pomoč. To pa je bil sprožilec, zaradi katerega se je njegovo življenje spremenilo v srhljivko. Diana se je tako rekoč utaborila pred njegovim domom. Ko je enkrat odšel na tek, ga je poskušala zagrabiti. »Videval sem jo že grozno pogosto, skoraj vsak dan. Čutil sem, kako me opazuje. Zaradi tega se nisem počutil več lagodno ali varno, niti v lastnem domu ne. Teh občutkov nikoli prej nisem imel,« je zvezdnik leta 2019 povedal na sodišču. To je Diani prepovedalo približevanje, vendar je odlok 2022. prekršila in vdrla k Stylesu. Zvezdnik je nato zaposlil dodatnega, nočnega osebnega stražarja, na vrata spalnice pa si je namestil posebno ključavnico. A ti ukrepi ga niso obvarovali, da ne bi zdaj znova postal tarča.