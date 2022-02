Petnajstletni princ zakuhal škandal

Čeprav je star komaj 15 let, se je japonski princ Hisahito znašel sredi škandala, ki ga je zakuhal kar sam. Najstnik, ki je drugi v vrsti za japonski prestol, je lani prejel drugo nagrado na literarnem natečaju, in sicer za esej, v katerem je pisal o obisku otokov Ogasavara, kamor ga je kot petošolca peljala mama.

V japonskih šolah imajo celo učitelji različen odnos do plagiatorstva. FOTO: Carlos Barria/Reuters

Potovanje na tropske otoke v Mikroneziji, ki so od Tokia oddaljeni okrog tisoč kilometrov, se je malemu princu, kot kaže, močno vtisnilo v spomin, njegovo doživeto pisanje pa je navdušilo tudi komisijo, ki je eseje prebirala.

Pozabil navesti vir

Marca lani se je Hisahito z drugimi nagrajenci udeležil spletne podelitve nagrad, in vse bi bilo lepo in prav, če ne bi zdaj novinarji ene od lokalnih revij ugotovili, da je princ precejšen del eseja enostavno prepisal iz turističnega vodnika po omenjenem otočju, ni pa ga navedel med viri. Dodali so, da so plagiatorstvo zagotovo opazili že drugi mediji pred njimi, a ga niso želeli javno izpostavljati zaradi »velikega spoštovanja, ki ga imajo mediji do cesarska družine«.

Sami so se odločili, da ne bodo molčali, in z odkritjem so soočili prinčeve starše. »Princ je res pozabil navesti vir, na katerega se je skliceval na nekaterih delih svojega literarnega dela. Manjkajoče vire bo dodal in poskrbel, da bo vse pravilno citirano in označeno,« pa je bilo vse, kar so sporočili iz palače. Komisija, ki je eseje ocenjevala, je dodala, da Hisahitu zato ne bodo odvzeli nagrade.

Princ bo manjkajoče vire dodal in poskrbel, da bo vse pravilno citirano in označeno.

Če je v večini zahodnih držav plagiatorstvo resen prekršek, saj gre za kršenje avtorskih pravic, storilca pa lahko poleg visoke denarne kazni ponekod doleti celo zaporna, na Japonskem na prinčevo srečo ni tako. »Japonci imajo visoke moralne vrednote in dosledno spoštujejo pravila, zato je morda nenavadno, da se tega ne držijo, ko pišejo eseje in podobne šolske naloge, a treba je vedeti, da tukaj plagiatorstvo ni nekaj nedopustnega in ljudje imajo o njem različna mnenja. Celo učitelji.

2. nagrado je osvojil.

Nekomu se morda zdi povsem nesprejemljivo, če dijak pozabi navesti vir, medtem ko drugi tega sploh ne opazi ali pa mu je vseeno. To je še vedno pogost razlog za trenja med učitelji tako v osnovnih šolah kot tudi na univerzah,« pravi Greg Wheeler, ki je dolga leta na eni od japonskih srednjih šol poučeval angleščino, zato se mu odziv Hisahitovih staršev ne zdi neprimeren, prav tako se mu zdi pričakovana odločitev komisije, da mu nagrade za esej ne odvzamejo.