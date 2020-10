Peter pokazal izboklino v vsem sijaju, sledilci pa udarili po njem (FOTO)

Peter Andre (levo) in Mark Wright. FOTO: Instagram

Novi koronavirus je nekoliko omejil gibanje, nekatere panoge je tudi precej ustavil. Med tistimi, ki se očitno dolgočasijo, je tudi pevec. Morebiti se spomnite njegovih uspešnic iz daljne preteklosti, kot je denimo Mysterious Girl, in njegovega mišičastega telesa. Tudi tokrat dviga prah s telesom, le da z drugim delom – mednožjem.Na instagramu je Andre objavil svojo fotografijo v spodnjicah in ob njej še angleškega TV-zvezdnikav smislu, komu bolj pristoji – porjavelost namreč. Oba sta zgoraj brez, spodaj pa pokrita, a obrisi mednožja so precej vidni pri obeh.Nekateri so se nad videnim navduševali, drugi pa so Petru pisali, da zdaj končno vedo, kam so izginile vse nogavice. Padli so komentarji, da se je pred fotografiranjem malo božal tam spodaj, nato pa objavil fotografijo. Vse to je Andre zavrnil.O njegovi velikosti tam spodaj se je pred časom razgovorila, ki je menda z njim skočila med rjuhe. Dejala je, da ima majhno orodje, užitki pa da so trajali pičlih pet minut. Andre se na njene trditve ni odzval.