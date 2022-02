Petar Grašo postal mož, kmalu bo tudi oče (FOTO)

Skoraj četrt stoletja, od leta 1997, je ljubil stanovsko kolegico Danijelo Martinović, a nista nikoli stopila pred oltar, prepričana, da njuna ljubezen ne potrebuje uradne poročne listine. Toda čeprav Petar Grašo iz drobne svetlolase pevke nikoli ni naredil poštene ženske in ju poroka niti ni zanimala, se je vse obrnilo na glavo, ko se je lansko jesen, le nekaj mesecev potem, ko se je maja končalo njegovo dolgoletno razmerje z Danijelo, zaljubil v Hano Huljić, hčerko svojega dolgoletnega prijatelja in sodelavca Tončija Huljića. »Zgodila se je ljubezen. In ljubezen se mora kar zgoditi, ni je treba načrtovati ali o njej na dolgo in široko razpredati. Živim v prekrasnem obdobju svojega življenja z osebo, ki mi največ pomeni in s katero se bom zgolj prepustil toku,« je ljubezni do 14 let mlajše svetlolaske zapel hvalospev in se tudi v resnici prepustil toku. V kratkih nekaj mesecih, odkar so med njima zaprasketale iskrice ljubezni, je z njo storil vse, česar z Danijelo v 24 skupnih letih ni. Ne le da Hani pod srcem že raste sad njune ljubezni, minuli konec tedna jo je tudi že popeljal pred oltar in ji pred najbližjimi obljubil večnost.

Bil je njena otroška ljubezen Petar zaradi svojega dolgoletnega prijateljevanja s Tončijem Huljićem pozna svojo mlado ženo že od otroštva, Hana pa tudi ni skrivala, da je v ljubljenem moškem v otroških letih videla svojega vzornika in bila vanj celo skrivaj zaljubljena. Še več, že pred dolgimi leti je svoji tedaj neuslišani ljubezni napisala ljubezensko pismo, ki ga še danes hrani njena mama.

Dojenček na poti

O poroki Petra in Hane, verjetno dalmatinski poroki najmanj desetletja, se je šepetalo že več tednov, a podrobnosti sta ženin in nevesta ljubosumno skrivala zase. Še celo peščica povabljenih je natančno lokacijo izvedela tik pred zdajci, da se do nje ne bi prebili paparaci, obkolili mladoporočencev in ju zaslepili z bliskavicami. »Počutim se kot poročen mož!« pa je v soboto zvečer nato z nasmehom do ušes iz splitske cerkve svetega Dominika, kjer je zaljubljencema zapel pevski zbor Mihovil, prikorakal Grašo z žarečo mlado ženo ob strani. Na to najpomembnejšo ljubezensko plovbo so ju seveda pospremili starši mladoporočencev, nevestin brat Ivan in njena teta Brankica in stric Ivan, v obleko nevestine družice je smuknila Hanina prijateljica Domenica Žuvela, dalmatinskemu pevcu pa sta ob strani kot priči stala košarkarska legenda Dino Rađa in naš z Michelinovo zvezdico ovenčani kuharski mojster Tomaž Kavčič.

Bilo je zasebno in intimno, vseeno pa je vladalo čudovito slavnostno vzdušje, ki je zajelo predvsem splitsko restavracijo Adriatic, kjer so svatje z mladoporočencema rajali do zgodnjih jutranjih ur. A če sta golobčka njuno ljubezen tokrat slavila le v ožjem krogu, naj bi konec poletja ali morda v prvih jesenskih tednih svojo ljubezen proslavila še v drugo, a tedaj bučneje in v precej širši družbi prijateljev. Hkrati pa bosta imela tedaj še en razlog za neskončno veselje, na svet jima bo že pokukal njun prvorojenec. »Postal bom oče! Malo je sicer smešno, da me ljudje na vsakem koraku lovijo s telefoni. Za mano je že 25 let kariere, a ljudem očitno manjka lepih zgodb. Želim si, da bi ljudi bolj zanimale moje pesmi kot moja spalnica,« je o pričakovanju očetovstva dejal Grašo – njegova ljubljena naj bi bila že v četrtem ali morda celo petem mesecu nosečnosti – in dodal, da bo kljub tej vsesplošni radovednosti še naprej poskušal njuno zasebnost ohranjati čim bolj njuno. »Ne marava se pojavljati v medijih, pa vendar sva vseskozi na naslovnicah. Poskušava živeti čim bolj normalno življenje. Ko nisva na poti, si doma kuhava in sva kot vsi drugi.«