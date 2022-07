Petar Grašo o rojstvu hčerke: »Srečna in pripravljena sva«

Zakonca Petar Grašo in Hana Huljuć Grašo odštevata dneve do prihoda prvorojenke, ki jo bosta poimenovala Alba. Bodoči očka je bližajoče se rojstvo deklice komentiral na praznovanju 50. rojstnega dne kolegice Nine Badrić, ki ga je obiskal brez soproge. »Mislim, da se človek vsega skupaj zave šele tedaj, ko v roke dobi malo bitje, drugače pa bom čisto na krako povedal takole: sva srečna, pripravljena in čakava,« je dejal za In Magazin.

Predvideni datum poroda je 23. julij, zanimivo je, da Petar prav ta večer nastopa v Splitu. Nastop ima tedaj tudi Hanin oče Tonči, medtem ko je njen brat Ivan umetniški vodja festivala, na katerem bosta občinstvo zabavala glasbenika. Preberite več o tem na mična.si.