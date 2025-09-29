Pet otrok in pastorkov je očeta Elona Muska obtožilo spolne zlorabe

Errol Musk, oče milijarderja in ustanovitelja Tesle Elona Muska, se je znova znašel v središču pozornosti, tokrat zaradi šokantnih obtožb.

Po poročanju The New York Timesa ga je kar pet njegovih otrok in pastorkov obtožilo spolne zlorabe, prvi primer sega v leto 1993.

79-letni Errol živi v Južni Afriki, kjer se je rodil tudi Elon, a del prijav se nanaša na obdobje, ko je bival v Kaliforniji.

V dokumentih je zapisano, da je njegova takrat štiriletna pastorka Jana Bezuidenhout povedala družini, da jo je očim neprimerno otipaval.

Deset let pozneje je trdila, da ga je zalotila, kako voha njene spodnje hlačke. Kljub vsemu sta Errol in Jana, kasneje, po njegovem razhodu z njeno materjo Heide, leta 2017 dobila prvega in 2019 drugega otroka.

A obtožila ga ni le Jana. Družinski člani trdijo, da je Errol zlorabljal še dve hčerki in enega pastorka. Najnovejši primer je iz leta 2023, ko je njegov petletni sin povedal, da ga je oče neprimerno otipaval.

Posredovali so socialni delavci in policija.

Po dokumentih naj bi bile proti njemu sprožene tri preiskave, dve so ustavili, status tretje ni znan, nikoli ni bil obsojen.

Na vse obtožbe je odgovoril ostro in jih označil za popoln nesmisel, pri čemer je zagotavljal, da so si jih izmislili družinski člani, da bi prišli do denarja njegovega slavnega sina Elona.

»Otroke silijo, naj lažejo, da bi prišli do denarja,« je izjavil za The New York Times.

V istem intervjuju je, čeprav je trdil, da pozna le eno obtožbo, posredno komentiral še dve drugi situaciji.

Elon Musk se glede primera še ni javno oglasil. Čeprav Errol, za razliko od Elona trdi, da naj bi bila zelo povezana, je v preteklih intervjujih pogosto kritiziral sina, češ, da njegove otroke vzgajajo predvsem varuške.

Škandal še vedno odmeva, javnost pa nestrpno pričakuje, ali se bo Elon končno oglasil glede šokantnih obtožb, ki bremenijo njegovega očeta.