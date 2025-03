Pet mesecev je ni bilo, nato pa tole: kaj je storila žena Petra Graše

Petar Grašo in Hana Huljić sta mnoge presenetila, ko se je izvedelo, da sta par. Pred nedavnim sta drugič postala oče in mati in pevka se je po rojstvu drugega otroka umaknila iz javnosti.

Pet mesecev po porodu pa je z objavo fotografije s prijateljicami presenetila na instagramu in navdušila sledilce, ki niso mogli prehvaliti njenega videza in so komentirali, da vloga mame hrvaški pevki zelo ustreza.

Pogled nazaj

Oktobra 2021 so se v javnosti pojavile govorice, da sta glasbenika Petar Grašo (48) in Hana Huljić (33) v zvezi. Grašo se je pred tem razšel z Danijelo Martinović, s katero sta bila v zvezi 24 let.

Novica, da znani glasbenik ljubi 14 let mlajšo hčerko svojega prijatelja Tonija Huljića, ki jo pozna že od otroštva, je bila prava senzacija, Hana in Petar sta bila dneve glavna tema vseh portalov na območju nekdanje Jugoslavije.

Nič drugače ni bilo, ko sta se februarja 2022 poročila, nekaj mesecev po poroki dobila hčerko Albo, oktobra lani pa še sinčka Tonija, piše Glossy.rs.