Pekel otroka, ki je Michaela Jacksona prvi obtožil zlorabe

Prvi človek, ki je Michaela Jacksona obtožil za spolno zlorabo in kasneje prejel odškodnino v višini 15 milijonov dolarjev (več kot 14 milijonov evrov), še vedno živi v strahu pred napadi pevčevih fanatičnih oboževalcev.

Jordan Chandler je podal obtožbe, ko je bil star le 13 let, potem ko je njegov oče Evan postal sumničav glede njihovega prijateljevanja s pevcem. Policija ni našla nobenih kazenskih dokazov, zato je družina Chandler vložila tožbo, ki se je januarja 1994 končala z dogovorom o odškodnini v višini približno 15 milijonov dolarjev.

FOTO: Ap

Od takrat naprej Jordan ali Jordi, kot mu pravijo tisti, ki ga poznajo, živi umaknjen od oči javnosti, njegovi bližnji pa se spominjajo težkega boja in posledic, ki še trajajo.

Prijatelji pravijo, da je še vedno zaskrbljen zaradi morebitnih napadov Jacksonovih oboževalcev, in to več kot 30 let po izrečenih obtožbah.

Zlasti je veliko stresa v njem zbudila prihajajoča premiera filma o pevcu z naslovom Michael.

Jordi, star 44 let, živi v Kaliforniji. Po informacijah virov se nikoli ni poročil niti ni imel otrok. Njegov oče, zobozdravnik, si je v novembru 2009 nekaj mesecev po Jacksonovi smrti vzel življenje.

Diana Diamond, novinarka, ki je leta 1993 prva objavila zgodbo in napisala knjigo o primeru Michaela Jacksona in Jordana Chandlerja z naslovom Pazi se, koga ljubiš: Znotraj primera Michaela Jacksona (Be Careful Who You Love: Inside The Michael Jackson Case), je za Daily Mail povedala: »Mislim, da je po mnogih terapijah morda razumel, da to, kar se je zgodilo, bodisi zloraba bodisi očetova smrt, nista bili njegova krivda.«

»Spomnim se, da sem leta 1993 šla do njegove hiše in videla množico pevčevih oboževalcev, ki so sedeli na travniku in metali blato v vhodna vrata. Cel svet se je spravil nad njegovo družino,« je povedala avtorica.

Do usodnega, povsem naključnega srečanja med takrat dvanajstletnikom in Michaelom Jacksonom je prišlo spomladi 1992. Jacksonova limuzina se je v Santa Monici pokvarila, voznik je pomoč iskal pri lokalnem izposojevalcu avtomobilov, katerega lastnik je bil Jordiejev stric, David Schwartz. Ta je uredil, da je njegov očarani nečak spoznal Jacksona.

Jordijev brat Ray je v enem izmed intervjujev leta 2004 povedal, da se je njegov brat leta boril s težo tega, da je bil deček, kasneje pa tudi moški, v središču škandala.

Dejal je: »Ne glede na to, koliko denarja ima, bo vedno otrok Michaela Jacksona, to je zelo težko breme.

Vedno, ko spozna koga novega in ta ugotovi, kdo je, se odnos konča. Vsi ga nadlegujejo z vprašanji v smislu: »Koliko denarja si dobil? Je to res naredil?«

Vendar biografski film ne bo prikazal ničesar v zvezi s tem primerom. Poroča se, da producenti niso vedeli, da so upravljalci zapuščine Jacksona s Chandlerjevo družino podpisali pogodbo, ki jim je prepovedala, da bi prikazovali njega ali kogarkoli iz njegove družine v filmu.

Zaradi tega so morali ponovno posneti nekatere ključne prizore, kar je datum premiere z aprila 2025 zamaknilo na 3.oktober 2025.

Medtem ko se je Jordi trudil pobegniti pred medijsko pozornostjo, je bil Jackson leta 2003 ponovno obtožen zlorabe, tokrat s strani dečka Gavina Arviza. Kasneje je bil oproščen.

Kljub obtožbam in njegovi tragični smrti leta 2009 je priljubljenost pevca ostala ogromna. Leta 2016 je njegovo premoženje znašalo 825 milijonov dolarjev (763 milijonov evrov), kar je takrat predstavljalo najvišje premoženje katerega koli slavnega umetnika.

Lani so njegove prihodke iz naslova predvajanj na pretočnih platformah in prodaje izdelkov ocenili na 600 milijonov dolarjev (550 miljonov evrov), poroča Mirror.