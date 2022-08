Pavarottiju posthumno zvezda

Na znamenitem hollywoodskem pločniku slavnih bo 24. avgusta zasijala nova zvezda. Pripadala bo pokojnemu italijanskemu tenoristu Lucianu Pavarottiju, ki je svet zapustil pred petnajstimi leti, v imenu slovitega umetnika pa jo bo prejela ena od pevčevih treh hčera iz prvega zakona Cristina Pavarotti.

Pavarottijeva zvezda bo že 2730. na bulvarju, ki ga krasijo imena iz pretežno filmske in televizijske industrije, na slavnostnem dogodku pa bo kot govornik nastopil ameriški dirigent James Conlon. Kot so pojasnili organizatorji, je legendarni Pavarotti, rojen v Modeni 1935., navduševal generacije ljubiteljev glasbe, njegov glas je bil izjemen dar svetu, njegova umetniška dediščina neprecenljiva. Gostoval je v vseh velikih opernih hišah po svetu. Največjo slavo si je prislužil kot eden od treh tenorjev skupaj s Placidom Domingom in Josejem Carrerasom, trio pa je navdušil tudi 1990. na svetovnem nogometnem prvenstvu v Italiji. Oboževalci so ga cenili ne le zaradi izjemne nadarjenosti, ampak tudi vsestranskosti ter nastopov s številnimi pop in rock zvezdami, leta 1997 pa smo se mu lahko poklonili tudi v Cankarjevem domu v Ljubljani, ko je nastopil v sklopu prireditev evropskega meseca kulture v naši prestolnici.

Bil je izjemen glasbenik in človekoljub.

V 43-letni karieri se je med drugim okitil s petimi grammyji in dvema emmyjema ter številnimi nagradami za glasbene dosežke in človekoljubne prispevke. Leta 1992 je prvič organiziral koncert Pavarotti in prijatelji, ki je postal vsakoletni tradicionalni dogodek, na katerem je gostil glasbene zvezdnike z vsega sveta. Ves dobiček od prodanih vstopnic je namenil otroškim žrtvam vojn; beguncem je tudi sicer redno namenjal izdatno denarno pomoč, pravzaprav več kot kateri koli posameznik dotlej, zato so se mu leta 2001 s priznanjem poklonili tudi pri Združenih narodih. Luciano Pavarotti je umrl za rakom na trebušni slinavki 6. septembra 2007 v starosti 71 let.