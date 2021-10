Paulu McCartneyju kradejo konopljo

Keith Richards rad popije steklenico ali dve Paulovega hmeljevega napitka. FOTO: Lisvett Serrant

Stara klinčarka

Ko se je odločil za organsko kmetovanje, mu je marsikateri okoliški kmet dejal, da je zmešan, ker se tega loteva.

Prihodnje leto si bo sirna pleča naložil že osmi križ, za sabo pa ima tudi kariero, s kakršno se lahko pohvali le redkokdo. A čeprav bi si član legendarnih The Beatles mir in lagodje pokoja že več kot zaslužil, zvezdniku kaj takšnega ne pade niti na kraj pameti. Ne le da je komaj lani izdal svoj zadnji album in da lahko čez kakšen mesec na knjižnih policah pričakujemo knjigo pesmi, ki jo je tekstopisec označil za »avtoportret skozi 154 pesmi«, sivolasec tudi pridno gara na svoji posesti na angleškem podeželju, na veliki kmetiji, kjer goji pšenico, rž, grah in od nedavnega konopljo. A prav slednja mu povzroča največ preglavic. Ne ker bi bila zahtevna rastlina, ampak ker jo mora skrivati pred lepljivimi prsti lokalnih najstnikov.Ne zamešajte konoplje z marihuano. Že res, da prihajata iz iste rastline, a vsebnost omamne snovi THC v prvi skoraj ni vredna omembe in jo uporabljajo predvsem za izdelavo mil, vrvi, blaga, za kozmetiko ipd. A to ne ustavi eksperimentiranja željnih najstnikov, ki skrivaj kradejo rastline, upajoč, da jih bo tudi ta vsaj nekoliko omamila. To zdaj spoznava tudi glasbenik, ki je na svojo organsko kmetijo letos zasadil še konopljo, a mora njene rastline zakrivati z drugimi poljščinami, »sicer prihajajo na njivo otroci in rabutajo pridelek«. Toda čeprav svoje zelene rastline, ki niso kaj prida za zadevanje, skrbno skriva, Paul verjetno razume mlade tatiče, saj je ne nazadnje tudi sam nekdaj rad zvijal smotke marihuane.Od leta 1964, ko ga je s to zeleno omamo prvič seznanil, je McCartney namreč postal njen redni uživalec, zaradi česar je večkrat prišel navzkriž s predstavniki zakona, prvič leta 1972 na Švedskem in najbolj nedavno 1984. na Barbadosu. A je v tem tisočletju, ko je postal dedek, to razvado opustil, »svojim otrokom in zlasti vnukom želim biti dober vzornik«.Vse, kar raste na beatlovi kmetiji, je organsko. »Pred kakšnimi 20 leti sem se preusmeril v organsko pridelavo. Ko sem ranč kupil, na nekaterih njivah ni bilo niti enega črva, zemlja je bila tako rekoč mrtva. Kot so me podučili, je bilo to menda zaradi pesticidov in umetnih gnojil. Zato sem si postavil izziv, da postanemo organska kmetija,« je povedal navdihnjeni glasbenik, ki pa naj bi bil tudi pravi virtuoz, ko pride do varjenja piva, vrste ale. Pred leti je od soseda kupil še hmeljišče, Paulov drugi korak pa je bil obisk lokalnega pivovarja.»Predlagal sem mu, da iz mojega organskega hmelja zvari pivo. To je storil, a domisliti sem se moral še imena. Vsa ta moderna craft piva imajo namreč nora, odštekana imena,« McCartney pa se je svojega domislil med sprehodom po gozdu z že pokojno ženo, ko mu je oko obstalo na pokončni beli glivi, klinčarki, ki spominja na penis. »Še boljše kot to, ob njej je bila še ena že precej uboga, povešena, ki je spominjala na mlahavega.« Iz tega pa je skoval ime Old Stinkhorn (v slovenščini stara klinčarka). »Ne proizvedem veliko piva, bolj ali manj le za prijatelje. Tako je precej bolj osebno.« Med izbranci, ki so ga deležni in jim gre nadvse v slast, je tudi, kitarist The Rolling Stones.