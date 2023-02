Paul McCartney kot fotograf

Fotografije, ki jih je eden od članov legendarne zasedbe The Beatles ustvaril med decembrom 1963 in februarjem 1964, bodo poleti doživele premierno predstavitev v Narodni galeriji portretov v Londonu. Kot pojasnjuje njihov avtor Paul McCartney, je zgodovinske posnetke za več desetletij očitno založil, pred dvema letoma pa jih znova našel in jih sklenil deliti z javnostjo.

V objektiv je ujel tudi prizore, ki so bili svetu takrat nedostopni. Na fotografiji John Lennon (levo) in George Harrison. FOTO: Twitter

Podobe iz zaodrja

Fotografije, nabite z nostalgijo in čustvi, odstirajo pogled v zaodrje zvezdniškega dogajanja, ki ga je krojila slovita četverica, McCartney, John Lennon, Ringo Starr in George Harrison: zajemajo številne koncerte, od Londona, Liverpoola in Pariza pa do Washingtona, New Yorka in Miamija, nastope v oddajah, kot je The Ed Sullivan Show v ZDA, rojstnodnevno zabavo najmlajšega člana Harrisona ter sproščeno druženje med prijatelji, ki so se tako rekoč čez noč znašli pod soji žarometov, slava pa je prerasla v pravo beatlemanijo. McCartney je fotografije posnel s 35-milimetrskim objektivom, trimesečno ustvarjanje pa je nato utonilo v pozabo, dokler ni nedavno znova odkril sadov svojega fotografskega dela. Slike so ga navdale z močnimi čustvi, saj ga spominjajo na najlepše obdobje ene najuspešnejših glasbenih skupin vseh časov, po razstavi v Londonu pa jih bo zbral tudi v knjigi, je še naznanil.

Ko so pristali na ameriških tleh, so zmagali. FOTO: Reuters

V zbirki je okoli tisoč posnetkov, vsak pa nosi svojo zgodbo, pojasnjuje: »Ko smo nastopali v Parizu, sva z Johnom obujala spomine, kako sva tri leta prej kot povsem neznana štopala v tem mestu. Potem pa sva prišla tja kot zvezdnika. Še vedno se živo spominjam tudi naših prvih koncertov v Ameriki, to so bili trenutki, ki so ključno vplivali na naš uspeh.« Fotografije bodo, kot rečeno, v povsem prenovljeni galeriji na ogled v letošnjem poletju, razstava pa nosi naslov Fotografije Paula McCartneyja 1963–64: Oči nevihte. Knjiga bo vsebovala jagodni izbor 275 slik.