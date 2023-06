Pastorek britanske princese je kot Picasso. Poglejte, kaj je narisal (FOTO)

Britanska princesa Beatrice se je pred tremi leti poročila z italijanskim plemičem Edoardom Mapellijem Mozzijem, z možem vred pa dobila tudi pastorka. Šestletni Wolfie Mapelli Mozzi je sin Edoardove bivše zaročenke Dare Huang, oče in njegova nova žena pa sta ga, kot se spodobi, sprejela kot del svoje družine. Tako sta leta 2021, ko se jima je rodila hči Sienna Elizabeth, javnosti sporočila: »Vsi smo dobro in Wolfie je Sienni najboljši veliki brat.«

Wolfie je na platno naslikal kvadrat, črte in pike.

Zdaj se lahko princesa s priženjenim Wolfiejem še dodatno pohvali, saj malček vzbuja navdušenje s svojim slikarskim talentom. Sinovo nadarjenost je svetu predstavila njegova mama, ki ga je posnela med slikanjem na platno, posnetek pa objavila na spletu. Dara je njegovega talenta za risanje še toliko bolj vesela, ker ga je verjetno podedoval po njej, po poklicu je namreč arhitektka. Wolfiejeva umetnina, črn kvadrat in modre pike na sivem ozadju, je na oko res prijetna, pa vendar bi znala biti pohvala njegove matere vseeno nekoliko pretirana, potomca je namreč razglasila kar za drugega Picassa. Platno, ki ga je narisal pastorek princese Beatrice, je namenjeno dobrodelni dražbi. Wolfie sicer uživa življenje daleč od soja medijskih luči, s katerim so, hočeš nočeš, obsijani kraljevi. Ne udeležuje se protokolarnih dogodkov, ki jim člani kraljeve družine ne morejo uiti, je pa lani presenetil z udeležbo na londonskem koncertu v čast jubileja kraljice Elizabete II. Prišel je tudi na kraljevo božično praznovanje decembra lani.

Umetnina malega Picassa

Fantova mati Dara je potomka poslovneža in upokojenega Nasinega znanstvenika iz Tajvana. Z Edoardom je začela hoditi leta 2015 in se leta 2017 z njim zaročila. Wolfie se je rodil leta 2016, do njegovega rojstva pa je par živel razkošno življenje ter utrinke objavljal na spletu. Leta 2018 sta zaroko razdrla, a še naprej ostala v dobrih odnosih. Govorilo se je celo, da sta živela skupaj še tedne po tem, ko je začel​ Edoardo hoditi z vnukinjo Elizabete II., a so njegovi bližnji prijatelji to zanikali.