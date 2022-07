Pasove morajo zategniti tudi na dvoru (FOTO)

Epidemija covida-19 in inflacija, ki je sledila, nista prizanesli nikomur, niti članom britanske kraljeve družine. Tudi oni, vključno s kraljico, morajo varčevati in se odreči marsičemu, še posebno odkar se je izkazalo, da je ena najbolj vplivnih družin na svetu lani porabila za kar 17 odstotkov več denarja, tudi davkoplačevalskega, kot leto prej. Skupno je to naneslo nekaj več kot sto milijonov evrov. Tega denarja kraljevi sicer niso porabili le zase, največji delež je namenjen obnovi palač in dvorcev, pripravi uradnih obiskov in državniških banketov ter službenim potovanjem.

Za rast stroškov so večinoma kriva obsežna obnovitvena dela v Buckinghamski palači.

Tudi kraljičine vrtne zabave niso poceni. FOTO: Jane Barlow, Reuters

Kljub temu je kraljica Elizabeta II., da bi oklestila stroške gospodinjstva, že zmanjšala število zaposlenih v Windsorskem dvorcu, kjer trenutno živi in dela, odrekla se je tudi novemu avtomobilu, ki vsakemu članu družine pripada na vsakih nekaj let, za vsak nastop v javnosti tudi več ne obleče novega kostima. »Kraljica se zelo zaveda, da je bilo ljudem težko med epidemijo, še zlasti pa zdaj, ko se življenjski stroški tako višajo, zato je več kot pripravljena tudi sama zategniti pas in pomagati pri varčevanju,« je dejal eden od zaposlenih v Buckinghamski palači.

Obnova bo trajala več let. FOTO: Toby Melville, Reuters

Kraljica Elizabeta II. je že vse življenje zelo varčna, čeprav se je rodila v eno najbogatejših družin ne le v Veliki Britaniji, ampak tudi na svetu. »Nikoli ni bila razsipna, obleke ji denimo niso pomenile toliko, kot pomenijo mladim dekletom danes. Ko se je začela druga svetovna vojna, je bila Elizabeta stara 13 let, na pragu najstništva, in življenje v času vojne jo je izoblikovalo v osebo, kakršna je zdaj,« pa je dejal zgodovinar in poznavalec življenja na dvoru Roy Strong.

Zasebno Kate otroke oblači v nevtralna oblačila, ki jih lahko nosijo vsi in ob različnih priložnostih. FOTO: Instagram

Podoben odnos do oblačil in drugih materialnih stvari ima tudi vojvodinja Cambriška, ki si za v javnost pogosto nadene obleko, čevlje ali modni dodatek, v katerih se je med ljudmi že pojavila. Kaj takšnega je denimo za hollywoodske zvezdnice nekaj povsem nesprejemljivega, a Britanci imajo Kate prav zaradi tovrstne varčnosti še raje, enako velja tudi za kraljico.