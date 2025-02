Partner Danijele Martinović se je vrnil k bivši ljubezni

Hrvaška pevka Danijela Martinović s partnerjem Josipom Plavićem živi ljubezensko pravljico.

Josip je kot kriminalistični inšpektor dolgo delal v policiji, v tej vlogi ga je Danijela, ko je obravnaval njen primer ukradene identitete na spletu, tudi spoznala, vendar je nato spremenil svojo karierno pot, piše Showbuzz.hr.

Odločil se je namreč vrniti k stari ljubezni - glasbi. Ponovno zbral nekdanjo skupino Izvan zakona, rokerji delujejo s polno paro in so pred kratkim izdali novo pesem z naslovom Poljubi me.

Zasedba Izvan zakona je svojo pot začela leta 1988 na srednji tehnični šoli. Zaslovela je s specifičnim slogom, ki je združeval rock in druge glasbene žanre.

Ime je odražalo uporniško naravo in svobodoljubje, kar je bilo značilno za mnoge rock skupine tedanjega časa. Na jugoslovanski glasbeni sceni so dosegli velik uspeh, a po več letih uspešnega ustvarjanja glasbe so se člani odločili, da se razidejo.

Razlogi za razhod so bili različni, predvsem je bilo krivo to, da so se začeli ukvarjati z drugimi projekti in izzivi, tako v glasbenem kot v zasebnem življenju. Leta 2020 so se ponovno združili na odru.

Danijela je avgusta lani za hrvaški IN magazin odgovorila na vprašanje, ali je na obzorju poroka z Josipom:

»Nikoli nisem bila privrženka nekih pravil, a po drugi strani sem spontana oseba, ki se odloča v trenutku, in če se nama bo zazdelo, bova to storila.

Tako živim, brez velikih načrtov. Če začutim, da je nekaj prav, si rečem, gremo, to je to,« je povedala.