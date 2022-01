Parni valjak objavil nov video, prizori so se dotaknili na tisoče ljudi (VIDEO)

Hrvaška skupina Parni valjak se je še enkrat poslovila od njihovega pokojnega vokalista Akija Rahimovskega. Legendarna zasedba je namreč na svojem uradnem YouTube profilu objavila videoposnetek s kopico fotografij Akija iz nastopov, prizori pa so se dotaknili na tisoče ljudi, ki se v komentarjih še vedno poslovljajo od pokojnega pevca. Avtor fotografij je Saša Huzjak, galerijo pa spremlja pesem Jesen v meni. »Adijo prijatelj. Zapustil si nam ogromno praznino in čudovite spomine,« so zapisali člani skupine. Od včeraj ima videoposnetek že preko 15 tisoč ogledov.

Husein Hasanefendić Hus, eden od ustanoviteljev skupine in prijatelji so pred zagrebškim HNK pri skulpturi Vodnjak življenja objavili fotografijo Akija Rahimovskega in pustili rože ter prižgali sveče. Tam so se znašla tudi čustvena sporočila. »Aki, tvoje pesmi so nas vodile v žalost in veselje,« se glasi recimo eno od sporočil. V drugih je mogoče prebrati verze Akijevih pesmi.

Zaradi epidemioloških ukrepov bo pogreb v četrtek z družino in prijatelji. »Glede na trenutne epidemiološke ukrepe naprošamo vse, ki so imeli Akija radi in se mu želijo pokloniti, da to storijo od torka, 25. januarja pri Vodnjaku življenja, pred zagrebškim HNK, kamor bo mogoče pripeljati rože in prižgite sveče,« je še zapisano na straneh Parnega valjaka.