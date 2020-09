Paris podpira prijateljico

130.000 podpisov je na peticiji.

FOTO: Mario Anzuoni/Reuters

FOTO: Broadimage/Rex/Shutterstock

Nesojena dedinja hotelskega imperija, televizijska ikona, je še vedno v stikih z dobitnico grammyja, pred kratkim pa je razkrila, da se ji prijateljica, ki se trenutno tožari z očetom, ker po 12 letih ne želi več živeti pod njegovim skrbništvom, smili. »Videli sva se to poletje v Malibuju. Šli sva na večerjo. Zelo jo imam rada in zdi se mi, da moraš, če si odrasel, imeti možnost živeti svoje življenje, ne pa biti pod nadzorom,« se je 39-letnica potegnila za 38-letno pop zvezdnico. »Morda zato, ker so tudi mene tako nadzorovali, bolje razumem, kako se počuti. Ne morem si niti predstavljati, kaj bi bilo, če bi se meni to še vedno dogajalo,« je dodala. Razkrila je, da se s princesko popa o tej temi nista pogovarjali, ampak sta govorili o »srečnih rečeh«, kot sta glasba in moda. »Ne maram vleči na plan neprijetnih reči in nočem, da se ljudje v moji družbi neprijetno počutijo, zato se o tem nisva pogovarjali,« je razložila Paris.Svetlolaska z Manhattna je pred kratkim uradno podprla gibanje v podporo Spearsovi #freebritney (#osvoboditebritney).Paris in Britney sta bili nekoč dobri prijateljici. Skupaj sta hodili po klubih in zabavah. Z igralkoso bile sveta trojica, kraljice večernih izhodov. Družba je razpadla zaradi spora med Paris in Lohanovo.Odkar so jo leta 2008 po živčnem zlomu, ko si je pobrila glavo in z dežnikom napadla paparaca, hospitalizirali v psihiatrični bolnišnici, je bila Britney s sodnim odlokom odvzeta pravica samostojnega sprejemanja odločitev. Nadzor nad njenim življenjem in denarjem je prevzel očes skupino odvetnikov. Septembra lani ga je, zaradi zdravstvenih težav, začasno zamenjala licencirana skrbnicaV času, ko je skrbela zanjo, je 38-letna zvezdnica ugotovila, da gre novinki delo bolje od rok kot očetu in da je primernejša za njenega varuha. Zagnala je sodne mline, ki še vedno meljejo končno odločitev. Oče Jamie položaja, ki naj bi mu prinašal približno 110.000 evrov na leto, namreč ne namerava pustiti brez boja. Zdaj je precej uspešen, saj je že dosegel, da mu je sodišče vlogo hčerinega skrbnika podaljšalo do februarja 2021. Takoj, ko je dobil blagoslov sodišča, je Jamie že vložil zahtevek, da bi mesto soskrbnika – tako kot je bilo na začetku – dodelili odvetniku. Ta je z Jamiejem začel nadzorovati pevkine finance kmalu po njenem zlomu 2008., nato pa je nenadoma sestopil s položaja lansko pomlad. Vzrok njegovega odhoda ni znan. O zahtevku bodo v sodni dvorani razpravljali 16. septembra.Pevkine oboževalce je sodna saga spodbudila, da so zagnali gibanje #freebritney, ki temelji na prepričanju, da je zvezdnica očetova talka in da so v njenih objavah na družabnih omrežjih skrita sporočila, v katerih kliče na pomoč. Podpisali so celo peticijo in zbrali več kot 130.000 podpisov, naj se v vprašanje skrbništva vmeša Bela hiša sna čelu. Medtem ko se, tudi zaradi oboževalcev, Britney in njen odvetnik trudita, da bi bilo dogajanje na sodišču transparentno, bi pevkin oče rad, da ostane skrito vse, kar se dogaja v družini.Britney je prepričana, da so teme, o katerih je govor, popolnoma primerne in da ni nobene potrebe pred njimi ščititi njenih otrok. Z bivšim možemima dva sinova, 14-letnegain 13-letnega. Njen odvetnik je javno izjavil, da pevka ceni podporo oboževalcev, ki so šli v podporo njeni osvoboditvi celo na ulice. Eden od razlogov, zakaj si Britney tako zelo želi proč izpod očetove perutničke, naj bi bil, da jo ta sili nastopati, ona pa si na glasbene odre ne želi več.