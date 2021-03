Paris Hilton: To, kar mi je takrat naredil Letterman, se danes ne bi moglo zgoditi

je bila nekoč ena najbolj prepoznavnih estradnic na svetu, pravzaprav bi lahko rekli, da je to družbeno vlogo skoraj izumila. Bogata dedinja, ki je bila znana po svojih norih zabavah, lagodnem življenju in slavnih prijateljicah, se je sicer v zadnjih letih iz sveta javnosti nekoliko distancirala, nekoč pa so jo dan za dnem, tudi ponoči, v svoj objektiv lovili paparaci.Več preberite TUKAJ.