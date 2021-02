Paris Hilton bo nevesta

Z navdušenjem in vznemirjenjem zre v prihodnost. FOTO: Profimedia

Za Paris je to že četrta zaroka.

Ljubezen medinse je rodila pred malce več kot enim letom, pa vendar je zaroka že nekaj časa visela v zraku. »Carter že več mesecev govori prijateljem, da bo Paris nekoč njegova nevesta, zdaj pa je od besed pripravljen preiti k dejanjem. Išče pravi prstan, in ko ga bo imel, jo bo zasnubil,« se je novembra razvezal jezik Carterjevemu prijatelju. Ki očitno ni govoril tja v tri dni, saj se je svetlolasa dedinja s praznovanja svoje štiridesetice, ki jo je v krogu najbližjih slavila na zasebnem otoku, vrnila kot bodoča nevesta. »Z nikomer drugim si ne želim bolj živeti za vedno kot z njim.«Romantična kulisa je bila pripravljena. Zaseben tropski otoček. Peščeno plažo nežno ližejo valovi turkiznega morja. V vetru se nežno zibljejo palme. Na lepšem kraju Carter skoraj ne bi mogel izpovedati večne ljubezni dekletu, ki mu je ukradlo srce. Zato je prav tam padel na koleno, v toplo mivko, in izustil najpomembnejše vprašanje svojega življenja.»Ko najdeš sorodno dušo, tega ne veš, pač pa to čutiš. Z mojo ljubeznijo sva skupaj od prvega zmenka, za moj rojstni dan pa mi je pripravil to posebno potovanje v tropski raj. Ko sva vzdolž plaže hodila na večerjo, me je pripeljal do s cvetjem okrašene ute in padel na koleno. Rekla sem ja! Rekla sem ja večnosti!« je presrečna Paris. O takem odgovoru pa nihče od njenih bližnjih niti dvomil ni, saj je še nikoli niso videli srečnejše kot zadnje leto s Carterjem.»Njuna ljubezen je kot iz pravljice. Paris je nora nanj, podobno pa tudi on, že od začetka jo zasipa s pozornostjo in darili. Drug z drugim si želita biti vsako minuto vsakega dne. Tako sta srečna, da sta se našla, da vsak mesec praznujeta obletnico.« In slednjih je bilo morda 13, saj sta se spoznala lanskega januarja, svojo zvezo pa razkrila tri mesece pozneje.Ne poznata se še dolgo. A hkrati sta se spoznala morda celo bolje, kot če bi se v običajnih časih videvala več let. Pandemija ju je namreč prisilila, da sta skoraj takoj po prvem zmenku dala v najvišjo prestavo, saj sta samoizolacijo preživljala pod isto streho. »Imel sem čast in priložnost, da spoznam pravo Paris. Dan za dnem sva namreč bila le midva in nikogar drugega,« je dejal bodoči ženin, ki je v preteklih mesecih spoznal, da bo blondinka odlična življenjska sopotnica, čudovita žena in nekoč izjemna mati.