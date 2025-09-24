  • Delo d.o.o.
VARNOST NA PRVEM MESTU

Paranoična Adele: zato živi kot samotarka

Po atentatu na Charlieja Kirka ni možnosti, da bo diva nastopila na odmevnem dogodku.
FOTO: Tom Nicholson/Reuters
FOTO: Tom Nicholson/Reuters
M. Fl.
 24. 9. 2025 | 13:25
A+A-

Adele je bila po atentatu na Charlieja Kirka pretresena, so za RadarOnline povedali viri. 37-letna zvezdnica naj bi kljub govoricam, da je podpisovala pogodbo, zaradi dogodka odklonila nastop med polčasom Super Bowla 2026.

Britanska diva, ki je že leta 2016 zavrnila to priložnost, naj bi bila med pogajanji za glavni nastop na dogodku, ki se bo prihodnjega februarja zgodil v Santa Clari v Kaliforniji.

Adele je popolnoma prestrašena

Po navedbah virov se pevka strašno boji javnih nastopov, in kot samotarka živi v Los Angelesu. Prepričana je, da takšne predstave v velikih dvoranah ogrožajo njeno življenje.

»Po tem, kar se je zgodilo Kirku, je popolnoma prestrašena,« je dejal eden od vodilnih v glasbeni industriji.

»Zdaj ni možnosti, da bi na Super Bowlu stala pred sto milijoni ljudi. Prepričana je, da bi tako imela na svojem hrbtu tarčo.«

Zvezdnica je govorice o nastopu na prireditvi pred osmimi leti zavrnila z besedami: »Najprej, ne nastopam na Super Bowlu ... Ta prireditev ni glasbena. Ne znam plesati ali kaj takega. Bili so zelo prijazni, da so povabili tudi mene, a sem rekla ne.«

Po navedbah virov se je njena zadržanost zaradi nedavnega političnega nasilja spremenila v popolno zavrnitev. Po besedah člana njene ekipe je pevka zelo zaskrbljena zaradi varnosti.

Če ne gre za delo, ostaja doma

»Doma skoraj ne zapušča doma, razen zaradi službenih obveznosti,« je povedal vir.

»Okoli sebe ima osebje in bližnje družinske člane, sicer se izogiba izhodom. Adele nam je zaupala, da se boji, da bi postala tarča, kot je bil Kirk.«

Aktivist iz Nevade je bil ustreljen letos med dogodkom na univerzitetnem kampusu, kar je znova vzbudilo strahove med znanimi nastopajočimi in pomisleke glede njihove varnosti.

Britanska pevka, ki je pogosto izražala nelagodje zaradi prevelike pozornosti slavnih in pritiska, ki ga to prinaša, je prijateljem povedala, da med nastopom na odru ne bi zmogla odmisliti oborožene grožnje.»Konstantno govori o svojem sinu in pravi, da mora ostati živa zanj. Paranoja glede javnih nastopov je zelo resnična.«

Govorice o nastopu na Super Bowlu

Govorice o nastopu na Super Bowlu so se pojavile sredi dogovorov za večmilijonsko pogodbo za pisanje svoje prve avtobiografije, ki naj bi zajemala njeno otroštvo, vzpon do slave in osebne težave.

Čeprav so jo založniki dolgo nagovarjali, je idejo sprva zavračala, a viri pravijo, da se ji zdi varneje pisati v zasebnosti, kot  stopiti pod žaromete velikih stadionov.

»Končno je s svojimi besedami pripravljena povedati svojo zgodbo,« je dejal eden izmed virov pri založbi. »To se ji zdi varneje kot razkrivati se svetu, kjer lahko kdorkoli nosi orožje.«

Pretirana pozornost ji ni prijetna

Zaradi rekordnih nastopov v Las Vegasu in Münchnu je postala ena najbolj donosnih izvajalk, a prijatelji pravijo, da ji slava predstavlja breme.

»Adele je po vsem svetu oboževana, vendar ji zaradi pozornosti nikoli ni bilo prijetno,« je dejal glasbeni menedžer.

»Po tem, kar se je zgodilo Kirku, se ji zdi tveganje preveliko. Raje ostaja skrita in s strahom v mislih nikakor ne bo nastopila na naslednjem polčasu Super Bowla,« navaja RadarOnline.

