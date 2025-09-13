TRDEN PAR

Zakonca, ki dokazujeta, da tudi v Hollywoodu ljubezen lahko traja

Angleška igralka je ena tistih zvezd, ki jim kljub uspešni karieri uspeva zasebno življenje držati stran od žarometov.
Fotografija: FOTO: Cole Burston/Afp
FOTO: Cole Burston/Afp

M. Fl.
13.09.2025 ob 13:25
M. Fl.
13.09.2025 ob 13:25

Ena najboljših igralk zadnjih let Emily Blunt je od leta 2010 poročena z ameriškim igralcem Johnom Krasinskim. Na rdeči preprogi sta redko skupaj in nikoli nista tarči škandalov ali tabloidov, piše Glossy.rs.

Preko skupnega prijatelja sta se leta 2008 spoznala v restavraciji v Los Angelesu in to ravno v času, ko Krasinski, kot je kasneje priznal, ni ravno iskal zveze. A hitro je ugotovil, da je Emily točno to, kar si želi.

Kemija med njima je bila očitna

»Ko sem jo srečal, sem bil strašno živčen. Pomislil sem: O, bog, mislim, da se bom zaljubil vanjo,« je povedal.

»To je bil eden tistih trenutkov, ko preprosto takoj, ko nekoga spoznaš, veš,« je dodal.

John Krasinski je bil dolgoletni oboževalec Emily, še posebej po tem, ko jo je videl v filmu Hudič v Pradi. Priznal ji je, da si ga je gledal več kot 70-krat. Ko ga je vprašala, ali je gledal film, je namreč odvrnil:»Seveda, vsaj 75-krat!«

»Imam srečo, da je ostala z mano in ni dojela, da se je poročila z zalezovalcem,« se je pošalil.

Par se je poročil dve leti po prvem srečanju, njuna zveza je brez drame, kar je v svetu slavnih prava redkost.

Emily, ki je bila med drugim nominirana za oskarja, je nekoč priznala, da je želela, da ji John podari zaročni prstan, zato mu je pripravila znamenito zaročno piščančje kosilo in kmalu jo je Krasinski resnično zaprosil.

Danes s hčerkama Hazel in Violet v Kaliforniji živita mirno življenje.

»Brez nje ne bi bil nikjer ... Ne v vsakdanjih stvareh ne v karieri niti kot oče ... Ona me spodbuja, da sem boljši v vsem, kar počnem,« je iskreno priznal igralec.

Preberite še:

 

Na delu botoks in polnila? Obraz slavne igralke sprožil val odzivov
Emily Blunt je zaradi videza nova tarča družbenih omrežij.

 

Nadaljevanje Hudičevke v Pradi: ledena Miranda Priestly se vrača
Nadaljevanje Hudičevke v Pradi v originalni igralski zasedbi. Pridružil se jim je Kenneth Branagh-

