Paparaci ujeli zvezdo devetdesetih: šokirani boste, kako se je spremenila v desetletju (FOTO)

Bridget Fonda se je leta 2002 upokojila kot igralka, sedem let kasneje, leta 2009 pa so jo fotografi nazadnje ujeli na dogodku. Takrat se je udeležila premiere filma Neslavne barabe. V letih, ki so sledila, se je Bridget, nečakinja legendarne Jane Fonda, posvetila družini in vzgoji sina na družinskem ranču v Santa Barbari.

Pred dnevi pa so jo paparaci prvič po 12 letih znova ujeli v svoj objektiv. Danes 58-letna Bridget pa je povsem drugačna, kot je bila pred dobrim desetletjem. Bridget, ki je s svojim atraktivnim videzom burila moško domišljijo, se je poslovila od svetlih las, zdaj prisega na krajše lase in naraven odtenek. Pridobila je tudi precej kilogramov, zaradi katerih je povsem neprepoznavna.

Bridget in njen mož Danny s sinom Oliverjem živita v Los Angelesu na območju San Fernando Valleyja, kjer so njihovi sosedje tudi novopečena starša Nick Jonas in Priyanka Chopra, Gwen Stefani in Selena Gomez.