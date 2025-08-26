NOV UDAREC

Panika za zaprtimi vrati: znova zapuščena Jennifer Lopez

Zdi se, da ne glede na to, kar naredi, ne more zmagati.
Fotografija: FOTO: Ronda Churchill/Reuters
FOTO: Ronda Churchill/Reuters

M. Fl.
26.08.2025 ob 13:25
M. Fl.
26.08.2025 ob 13:25

Jennifer Lopez je dvakrat zapored okusila razhod: najprej jo je zapustil mož Ben Affleck, sedaj pa RadarOnline.com razkriva, da jo zapušča tudi njena glasbena založba.

Viri pravijo, da je glasbeni gigant BMG 56-letni divi po neuspehu njenega zadnjega albuma This Is Me ... Now in spremljajočega dokumentarca dal košarico.

»Ne more verjeti, da se ji to dogaja,« je povedal eden od njih. »Zdi se, da, karkoli naredi, ne more zmagati, in to jo zelo žalosti.«

Pevka skuša ugled ohraniti s trditvami, da je bil razhod z BMG sporazumen, a vir pravi, da temu ni čisto tako: »Gre za pogodbo za en album, podjetje pa je bilo razočarano nad prodajo in se je odločilo prekiniti sodelovanje.«

Dodaja še, da je Jennifer za zaprtimi vrati paničari, saj je že posnela veliko novih pesmi, sedaj pa nima založbe, ki bi jih izdala. Svojo marketinško in ekipo za odnose z javnostjo priganja, naj nekaj naredita, da bi, preden bo prepozno, zaustavili plaz negativnosti, ki se je znova sprožil.

»Zahteva, da najdeta drug način za izdajo njene glasbe, tudi neodvisno, če bo treba,« je razkril vir.

Iskanje ljubezni za dvig ugleda?

Novica o izgubi založbe je prišla na dan kmalu po tem, ko je zvezdnica drzno nastopila v Pontevedri v Španiji in namigovala na težave v spalnici z bivšim možem.

»Včasih zvečer pridejo različna razpoloženja. Včasih imam rada divje, druge dni sem bolj romantična. Prižgeš sveče in mehko glasbo. Takrat imam rada, da je res počasi,« je povedala občinstvu in ga navdušila.

Vir je dodal: »To je morda hud udarec, a Jennifer še ni odpisana. Vedno ima v rokavu asa. Govori se, da išče zvezdo A-liste, kot je Kevin Costner, s katero bi oživila zanimanje za svoje ljubezensko življenje in popravila svoj sloves.«

Kot so mediji že poročali, sta se pevka in nedavno ločeni Costner minulo zimo dobro ujela na zasebni zabavi v Aspnu.

Konec zasebnosti: EU regulativa uvaja pregledovanje zasebnih sporočil in nam na vrata pošilja policijo
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)

Konec zasebnosti: EU regulativa uvaja pregledovanje zasebnih sporočil in nam na vrata pošilja policijo
Arso v naslednjih dneh napoveduje nevihte in močan veter: poglejte, kdaj bo najhuje
Grozljive razmere na urgenci: »Mama polulana do glave«, nemalokdo umre na hodniku
Katarina Venturini iskreno o Andreju Škufci: Velikokrat me je naredil žalostno (VIDEO)

