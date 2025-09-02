UGIBANJA

Panika: Melania Trump v bolnišnici ...

Spletni zapis je okrepil ugibanja o zdravju ameriškega predsednika.
Fotografija: FOTO: Kevin Lamarque/Reuters
FOTO: Kevin Lamarque/Reuters

M. Fl.
02.09.2025 ob 09:00
M. Fl.
02.09.2025 ob 09:00

V zadnjih dneh so se na družbenih omrežjih okrepila ogibanja in teorije o zdravju ameriškega predsednika Donalda Trumpa.

Te so se dodatno razplamtele po objavi na platformi threads, v kateri je bilo zapisano, da naj bi Melanio Trump opazili v vojaški bolnišnici Walter Reed v Washingtonu.

Na vsa ugibanja se je Trump sicer odzval na svojem družbenem omrežju truth social, kjer je zapisal, da se še nikoli ni počutil bolje, a njegova objava ni pomirila razprav.

Kaj je sprožilo govorice?

Ponovno zanimanje za Trumpovo zdravje so na nedavnem javnem dogodku spodbudile opazne modrice na njegovi roki.

Te so hitro postale vroča tema na platformi X, saj so uporabniki opozorili, da ga od sestanka 26. avgusta ni bilo več videti v javnosti.

Odsotnost kakršnihkoli napovedanih nastopov v sledečih dneh  je samo še dodatno podžgalo ugibanja.

Objava o Walter Reedu

Minuli konec tedna pa  je neka uporabnica na threads zapisala, da je v četrtek zaradi nosečnosti obiskala oddelek za porodništvo v bolnišnici Walter Reed, kjer naj bi nenadoma naletela na Melanio Trump:

»V četrtek sem bila na opazovanju na porodnem oddelku bolnišnice Walter Reed, saj sem v pozni nosečnosti. Medtem ko sem bila v triaži, se je kar naenkrat pojavila Melania Trump. Tudi osebje je bilo zmedeno, zakaj je sploh tam,« je zapisala.

V nadaljevanju je dodala: »Ko sem potem videla poročila, da je Trump izginil, se mi je zdelo čudno, da bi Melania kar naključno hodila po hodnikih Walter Reeda.«

V enem izmed odgovorov na komentarje je še napisala: »Dragi, ni govorica. Melania je res bila tam in obiskala več pacientov, kar lahko potrdi tudi osebje.«

Ta zapis se je hitro razširil po različnih platformah in znova sprožil govorice o zdravstvenem stanju Donalda Trumpa.

Nekdo je na X zapisal: »JD Vance, Don Jr, Melania, Ivanka in Tiffany se niso oglasili že več kot dva dni. (To ni običajno.) Melanio so opazili v Walter Reedu …«

Drugi pa se je vprašal: »Ali Melania pogosto pohajkuje po hodnikih Walter Reeda?« piše Hindustan Times, ki sicer dodaja, da ni nobenega preverjenega dokaza, da je Melania Trump res obiskala bolnišnico Walter Reed ali da bi bil predsednik Trump tam hospitaliziran ali zdravljen in da gre zgolj za spletna ugibanja, ki jih ni bilo mogoče preveriti.

