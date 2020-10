Pandemska poroka Thoma Yorka in Dajane na Siciliji

Dajana je prva ženska, s katero se je Thom začel videvati po ločitvi.

Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa sta se na poroki odpovedala plesu. FOTO: Osebni Arhiv

Presrečna, da sta stopila v zakon. FOTO: Osebni Arhiv

Britanskemu glasbeniku ​, ki je s skupino Radiohead in njihovo morda najodmevnejšo uspešnico Creep močno zaznamoval svetovno glasbeno sceno 90. let, se v teh dneh na široko smeji. Kako tudi ne, ko pa si je tik pred 52. rojstnim dnem nataknil smoking in poskočno kot zaljubljen najstnik pred oltar zakorakal z italijansko igralko, ki mu je pred tremi leti omrežila srce. Večno ljubezen sta si obljubila v razkošnem dvorcu iz 18. stoletja na Siciliji, rojstnem otoku 36-letne temnolase lepotice.Vrsta zvezdnikov je letos načrtovano poroko zamaknila v poznejši čas, ko bo znova varno (in dovoljeno) slaviti v širšem krogu prijateljev, plesati, se objemati in radostiti. A očitno strastno zaljubljena Dajana in Thom nista želela odlašati niti za trenutek več.»Ponosna sva in presrečna, da sva se poročila zdaj in tu, na Siciliji, ki je Dajanin rojstni otok. V teh čudnih časih je bila najina poroka majhno slavje s prijatelji in družino ter poklon sicilijanski kulturi,« je dejal vzhičeni ženin, ki mu dejstvo, da sta z ljubljeno obred prilagodila razmeram, ni zagrenilo srečnega dne. Seznam povabljencev sta oklestila na 120 svatov, med katerimi naj bi bili tudi Yorkovi kolegi iz bendainter. Druščina je morala vseskozi vzdrževati varnostno razdaljo, že ob prihodu pa so svatje – če niso imeli lastnih – dobili zaščitne maske, ki jih niso smeli sneti. No, morda le, ko so v čast mladoporočencema dvignili čaše in kaj prigriznili. Manjkalo je tudi plesišče, celo ženin in nevesta sta izpustila prvi ples mladoporočencev.Za britanskega glasbenika je to drugi poskus zakonskega življenja. Prvič se je leta 2003 poročil z umetnico in predavateljico, s katero sta se zaljubila že v študentskih letih, v njuni 23 let dolgi ljubezenski zgodbi pa sta se jima rodila danes 19-letniin tri leta mlajša. A čeprav sta se 2015. po vrsti »srečnih in ustvarjalnih skupnih let« razšla v prijateljskem duhu, se je ta zgodba vendar končala tragično. Po ločitvi so Rachel odkrili raka, ta jo je premagal decembra 2016.»Ne morem jima nadomestiti mame, a se nam je nekako uspelo pobrati. Mislim, da sem dokaj sproščen oče, čeprav bi Noah in Agnes tem besedam verjetno nasprotovala. Živimo v kaotičnem gospodinjstvu, pravzaprav se le družimo,« je lani dejal Thom. »Ko jima je umrla mama, smo vsi šli skozi nadvse težko obdobje. Bilo je boleče. Rachel je na koncu zelo trpela, jaz pa le upam in poskušam storiti vse, da bi otroka, mi vsi, iz tega prišli s čim manj čustvenih ran.« Smrt bivše žene ga je zelo prizadela, zato so mu še bolj privoščili srečo, ko se je spomladi 2017 začel videvati z italijansko lepotico.