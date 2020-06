Pandemija zamaknila oskarje in bafto v pomlad

Več filmov kot običajno

Četrtič v zgodovini

Oskarji so bili v zgodovini doslej preloženi trikrat. Prvič 1938. zaradi poplav v Los Angelesu, nato zaradi nemirov po umoru borca za državljanske pravice Martina Luthra Kinga mlajšega leta 1968 in nazadnje zaradi atentata na predsednika ZDA Ronalda Reagana.

Najpomembnejša noč filmske industrije, podelitev oskarjev, bo prvič v štiridesetih letih zamaknjena. Nazadnje je na spremenjen urnik prireditve vseh filmskih prireditev vplival poskus atentata na nekdanjega ameriškega predsednika, kar je tistega leta 1981 zamaknilo prestižno slavje za 24 ur. Torej le za en dan, medtem ko je pandemija zdaj poskrbela, da bodo zlate kipce filmske odličnosti podeljevali ne februarja, kot običajno in predvideno, ampak šele dva meseca pozneje. Katera imena so največ doprinesla v filmsko zakladnico, bo znano šele 25. aprila, ne 28. februarja, zamik oskarjev pa je s seboj potegnil tudi podeljevanje nagrad bafta, ki jih bodo zato prihodnje leto podelili šele 11. aprila.Pandemija koronavirusa se je globoko zažrla v filmsko industrijo. Ne le, da je ustavila produkcije in zaprla kinematografe po svetu, posledično je Ameriška akademija filmskih umetnosti in znanosti tudi že nekoliko prikrojila pravila za kandidaturo za vstop v oskarjevsko dirko. Izjemoma bodo v izbor za 93. oskarjevsko podelitev lahko potencialno prišli tudi filmi, ki zaradi okoliščin niso prišli v kinematografe in jih je bilo doslej mogoče videti le na spletu. Zdaj pa se bo za čislani kipec lahko potegovalo še več filmov kot načrtovano, saj bo zaradi prestavljene podelitve tudi izbor nominirancev potekal dlje. Upoštevani namreč ne bodo le filmi, ki bodo izšli do zadnjega dne letošnjega leta, marveč tudi tisti, ki si jih bo mogoče ogledati šele prihajajočega januarja. Imena nominirancev bodo zadonela 15. marca, nakar bo dober mesec, do 20. aprila, čas za glasovanje.Dvomesečni zamik oskarjev je vplival na podeljevanje britanskih filmskih nagrad bafta, običajno par tednov, lahko pa tudi zgolj nekaj dni pred vsakoletnimi oskarji. In da bo vsaj ta časovni razkorak znotraj pričakovanega in ustaljenega, so filmsko nagradno ceremonijo v Londonu premaknili s 14. februarja na 11. april, natanko dva tedna pred oskarji torej. Druge podrobnosti bodo dodelali pozneje, ne nazadnje nihče ne ve, kakšne bodo zdravstvene razmere po svetu prihodnje leto. V luči te uganke zato ni zagotovila, ali bo katero izmed omenjenih prireditev sploh mogoče izvesti v živo ali pa se bo morda treba, če bo nov val epidemije, zateči k virtualni različici. Vsekakor je že zdaj jasno, da bo virtualno potekalo podeljevanje televizijskih nagrad emmy.Nagrade televizijske odličnosti t. i. emmyje podeljujejo na treh ločenih prireditvah. A emmyjev v tehničnih kategorijah (Creative arts Emmy awards) letos ne bodo podelili na slavnostnih sprejemih 12. in 13. septembra, ampak virtualno prek več septembrskih dni, ki še niso določeni. Odpovedali so tudi že tri slavnostne plese, ki sledijo emmyjevskim šovom, v zraku je zgolj še podelitev najpomembnejših iz tega nagradnega sklopa, nagrad primetime emmys, za katere upajo, da jih bo vseeno mogoče izvesti v živo in varno 20. septembra.