Pamelinih potreb ni znal zadovoljiti (FOTO)

Bila je prepričana, da je po petih propadlih zakonih s štirimi različnimi moškimi končno našla pravo ljubezen, svojo dušo dvojčico, s katero se bo postarala. V to je Pamela Anderson trdno verjela, ko ji je predlani življenje na pot pripeljalo gradbenika Dana Hayhursta, ki ji je pomagal pri prenovi družinske posesti na kanadskem otoku Vancouver, ter je usoda nato poskrbela, da sta obtičala skupaj.

Dan se ni izkazal za sanjskega moškega, za kakršnega ga je imela. FOTO: Osebni Arhiv

Zdravstvena kriza, ki je zajela in zaprla svet, je na Pamelino posest namreč priklenila prsato lepotico in njenega delavca, v urah in dneh, ki sta jih bila skoraj prisiljena preživeti skupaj, pa ju je zadela Kupidova puščica. »Sem natanko tam, kjer moram biti. V objemu moškega, ki me resnično ljubi,« je zaljubljeno žgolela in po le nekaj mesecih poznanstva na predlanski božični večer z Danom zakorakala pred oltar. Precej prehitro, saj je po 13 mesecih zakona spoznala, da se je poročila z moškim, ki ga v resnici sploh ni poznala.

»Vanj se je noro zaljubila. Spočetka ga je oboževala. A med pandemijo, ko s partnerjem nenehno tičiš skupaj, spoznaš njegove dobre in slabe plati. V Danovem primeru je bilo slednjih več. Pamela je spoznala, da je bilo vse le pandemska romanca,« zato je že zagnala ločitveno kolesje.

Velikanski kreten

Njuna zgodba se je sprva brala kot pravljica. Po spletu okoliščin sta pristala skupaj in spoznala, da se med njima ne iskri le magnetna privlačnost, temveč da ju povezujejo tudi skupne korenine in ljubezen do živali. »S takšnim fantom bi pristala, če ne bi zapustila Kanade in šla v Hollywood. Krasno je biti s pravim, ročnim moškim, ki zna tudi zamenjati žarnico,« je v žaru sveže ljubezni dejala igralka in dodala, da se morda ne poznata dolgo, a da ga je spoznala bolj do obisti kot katerega drugega moškega po letih skupnega življenja.

Lepotica nad ljubeznijo ne bo obupala. FOTO: Osebni Arhiv

»To eno skupno leto je bilo kot pasje leto, kot bi skupaj v resnici bila sedem let.« A čeprav je tedaj mislila, da si povsem ustrezata, skoraj kot ključ in ključavnica, so se že malo po poroki začele kazati prve razpoke. Danova preteklost namreč ni bila tako brezmadežna, kot bi si morda želela. Kajti čeprav je pri njunih letih pričakovati ljubezensko zgodovino obeh, je udarilo kot strela z jasnega, da je Dan zaradi Pamele zapustil svoje dekle Carey in njunega otroka. Ter o tem molčal, resnico je razkrila šele zapuščena Carey, ko ji je prišla na ušesa novica o njuni poroki.

»Za Pamelo je delal že več mesecev, nato pa je covid zaprl državo. Nenadoma se zvečer ni več vračal domov. Soočila sem ga, ali se med njima kaj dogaja. Priznal je, da je prekoračil mejo, a da me ljubi in želi, da ostanem. Opravičil se mi je in me prosil, naj mu dam čas, da si prevetri misli,« a ji je v naslednjem hipu obrnil hrbet, se odselil in preselil k igralki ter se z njo poročil.

Ima smolo, da izbira napačne moške.

Zgodba o zapuščeni partnerici in otroku je seveda prišla na ušesa tudi Andersonovi, čeprav to ni vzrok, da hollywoodska seks bomba končuje že svoj šesti zakon. »Izkazal se je za velikanskega kretena. Do Pamele je bil neprijazen, ni je podpiral, spoznala je, da ni moški, za kakršnega ga je imela. Ugotovila je, da v resnici nimata nič skupnega, z njo pa tudi ni ravnal tako, kot je menila, da si zasluži, in kot si je želela. Čeprav je sprva menila, da je lepo imeti pri hiši moškega, ki se zna obrniti in kaj postoriti, zdaj ve, da je to tudi vse. Njenih drugih potreb ni znal zadovoljiti,« je povedal vir in dodal, da sta se zdaj odtujena zakonca v zadnjem času tudi ogromno prepirala, čeprav ji je Dan zatrjeval, da bi si želel rešiti njun zakon. »In tudi zdaj nista v ravno prijateljskem odnosu.«

Sedmi poskus?

Četudi je njenemu zakonu odklenkalo že po 13 mesecih, je igralka prepričana, da se v nič ni zaletela. Ne v zakon ne v ločitev, »le sledi svojemu srcu«. In morda ji tudi zato ni pretirano hudo, v življenju naj bi namreč že obračala nov list.

V enem letu dvakrat pred oltar Zaljubi se hitro in močno, vselej prepričana, da je našla pravega. Z rockerjem Tommyjem Leejem se je leta 1995 namreč poročila le štiri dni po tem, ko sta se spoznala! Po treh letih jima je že odklenkalo, še precej manj časa pa je zdržala z možem številka dve, s Kidom Rockom, saj je njun zakon po manj kot enem letu razpadel leta 2007. V tem istem letu se je poročila še z Rickom Salomonom, s katerim pa sta se razšla že po pičlih 10 tednih in zakon nato razveljavila. Zgolj zato, da sta leta 2014 ljubezen obudila in se že v drugo podala pred oltar. A jima tudi tedaj ni bilo usojeno, saj sta ločitvene papirje podpisovala eno leto kasneje. Predlani, januarja 2020, se je skrivaj poročila s producentom Jonom Petersonom, a se je ta ljubezen izpela po 12 zakonskih dneh, čeprav je igralka nato zatrdila, da poročni obred nikoli ni bil veljaven. Naj je bil veljaven ali ne, nekaj mesecev pozneje se je že zaljubila v Dana in bila že drugič v istem letu spet nevesta.

»Ničesar ne obžaluje. Iskreno verjame, da se iz vsake stvari nečesa naučimo, zato po koncu razmerja ne jadikuje, le gleda naprej. Ima le smolo, da izbira napačne moške,« pravi vir in dodaja, da kljub nesreči v ljubezni nad to ni obupala. Še več, šestim propadlim zakonom navkljub ne izključuje niti možnosti, da morda še kdaj zakoraka pred oltar. »Ljubi ljubezen. V vsako razmerje se spusti polna upanja, da je to tisto pravo. Vsakič, ko se poroči, je prepričana, da bo ta zakon obstal do konca.«