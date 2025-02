Pamela Anderson razkrila, koliko je bila plačana za obisk Trumpove rojstnodnevne zabave

Kanadsko-ameriška igralka, producentka in manekenka Pamela Anderson, najbolj znana po vlogi v priljubljeni seriji Obalna straža, je nedavno gostovala v oddaji Jimmy Kimmel Live. Med pogovorom je voditelj omenil, da naj bi Donald Trump nekoč želel Kanado spremeniti v 51. ameriško zvezno državo, kar Anderson ni sprejela ravno z navdušenjem.

Kimmel jo je nato vprašal o govoricah, da je bila plačana za obisk ene od Trumpovih rojstnodnevnih zabav. Anderson je odgovorila: »Plačali so mi 500 dolarjev na dan, da sem se pojavila kjerkoli. Takrat so me najeli tudi za rojstni dan.«

Kimmel se je na to pošalil: »Kako žalostno, da mora plačevati ljudi, da pridejo na njegovo zabavo.«

Anderson je potrdila, da se je dogodek zgodil leta 2005, in dodala: »Takrat je bil s svojo ženo... ne vem, katero.« Nato je pripomnila, da Trump nanjo ni naredil posebnega vtisa.

Šele začela je

Poleg tega sta se v pogovoru dotaknila tudi njenega novega filma The Last Showgirl. Kimmel je pokazal prizor iz filma, v katerem Anderson igra lik Shelly Gardner, medtem ko sama med ogledom ni mogla skriti nelagodja.

»Malo me strese, a prvič sem film videla na festivalu v Torontu, kar je bilo neverjetno,« je povedala. Kimmel jo je vprašal, ali se je po tem počutila dobro, na kar je odgovorila: »Ja, imela sem občutek, da sem postala Shelly, kar je bil tudi cilj. Nisem bila prepričana, ali mi bo uspelo ...«

Njena vloga v tem filmu je pogosto označena kot njen veliki povratek na filmska platna. Kimmel jo je zato vprašal, ali je zaradi tega znova dobila željo po igranju. Anderson (57) je sprva nekoliko pomolčala, nato pa samozavestno odgovorila: »Mislim, da sem šele začela,« poroča Slobodna Dalmacija.