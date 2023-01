Šokantno priznanje Pamele Anderson: Hotela sem ubiti varuško

Pamela Anderson še vedno velja za eno najprivlačnejših žensk na svetu, po tem, ko so v javnost prišle njene fotografije, na katerih je skorajda neprepoznavna, je igralka vse šokirala z dokumentarcem, ki vsebuje vrsto grozljivih izpovedi. Nekdanji obraz Playboya je v enem delu celo priznal, da je poskušala ubiti svojo varuško.

Travmatično otroštvo

Rekla je, da jo je poskušala zabosti s »svinčnikom za sladkarije«, potem ko je bila nadlegovana, ko je bila stara komaj osem let. Pamela, ki je zdaj v šestem desetletju, je razkrila podrobnosti svojega travmatičnega otroštva in kaotičnega vzpona do slave. Dokumentarec je poln njeni domačih videoposnetkov ter zapisov iz osebnega dnevnika, ko govori o svojem življenju in razkriva, da je bila posiljena pri osmih letih.

Pamela podrobno opisuje »tri ali štiri leta pekla« v rokah varuške iz otroštva - za katero so njeni starši menili, da je »briljantna«. Igralka pravi, da ji je odleglo, potem ko je njena varuška umrla v grozljivi prometni nesreči.

»Imela sem varuško in moji starši so mislili, da je odlična, ker je vedno prinašala darila. Vendar me je zlorabljala. To je bilo tri ali štiri leta zlorabe. Vedno mi je govorila, naj staršem ne povem. Poskušal sem tudi zaščititi svojega brata od nje,« je v svoji izpovedi povedala Pamela in dodala: »Poskušala sem jo ubiti, hotela sem jo zabosti v srce s svinčnikom za sladkarije, nato pa sem ji rekla, da hočem, da umre, nakar je umrla v prometni nesreči,« poroča Mondo.

Skupaj z največjo ljubeznijo njenega življenja Tommyjem Leejem. FOTO: Mike Blake, Reuters

Velika zapeljivka Pamela Anderson že od nekdaj velja za fatalno zapeljivko, njeno burno ljubezensko življenje pa že leta intrigira javnost po vsem svetu. Privlačna plavolaska je zdaj priznala, da je bil edini moški, ki ga je resnično ljubila in ki je bil njena edina ljubezen, njen prvi mož Tommy Lee, s katerim je bila poročena od leta 1995 do 1998, skupaj pa imata sinova Brandona in Dylana – »Želela sva samo imeti otroke in biti za vedno skupaj. Bila sem edina, ki je bila resnično zaljubljena vanj,« je v svoji knjigi Ljubezen priznala Pamela, a poudarja tudi, da je bil Tommy na koncu nasilen, zato sta se morala ločiti. V začetku lanskega leta je razpadel Pamelin šesti zakon, in to šele po 13 mesecih ljubezni.

Mogoče vas zanima še: