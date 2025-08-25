Palestinka prvič za misico

Organizatorji tekmovanja Miss Universe so izrazili zadovoljstvo, da se bo Nadin Ajub kot prva Palestinka udeležila dogodka. »Organizacija Miss Universe s ponosom sprejema tekmovalke iz vseh delov sveta, cenimo raznolikost, kulturno izmenjavo in opolnomočenje žensk,« je povedal vodja odnosov z javnostmi Miguel Ángel Martínez. Prepričan je, da Nadin Ajub pooseblja vzdržljivost in odločenost, ki sta značilni tudi za Miss Universe.

Že 74. tekmovanje bo potekalo 21. novembra v Bangkoku na Tajskem. Za laskavo krono se bo potegovalo 130 lepotic. »Veselimo se, da se nam bo gospodična Ajub pridružila na odru Miss Universe, kjer bo s ponosom zastopala Palestino in stala ob tekmovalkah z vsega sveta,« je še dejal Martínez.

Nadin Ajub pooseblja vzdržljivost in odločenost, ki sta značilni tudi za Miss Universe, so sporočili organizatorji tekmovanja. FOTO: Instagram

Strokovnjakinja za fitnes in prehrano

Danes 27-letna Nadin Ajub je bila okronana za miss Palestine leta 2022. »Ponosna sem, da bo sploh prvič Palestina zastopana na tekmovanju Miss Universe,« je dejala. »Medtem ko se v Palestini dogajajo grozote, posebno v Gazi, bom glas ljudi, ki se ne pustijo utišati. Predstavljala bom vsako žensko in otroka iz Palestine, da bo svet uvidel njihovo moč. Smo več kot naše trpljenje, smo vzdržljivost, upanje in utrip srca domovine, ki živi skozi nas.«

Nadin Ajub, strokovnjakinja za fitnes in prehrano, živi v Dubaju, poroča Arab News. Leta 2022 je bila na tekmovanju Miss Earth v Manili razglašena za miss Earth Water (miss zemlje vode) in kot prva zastopala Palestino na tem mednarodnem dogodku. Miss Earth spada med štiri največja lepotna tekmovanja na svetu, poleg Miss World, Miss Universe in Miss International.

Odločitev, da bodo Palestini dovolili sodelovati na lepotnem tekmovanju, je bila sprejeta med čedalje glasnejšimi mednarodnimi kritikami izraelskih vojaških operacij v Gazi. Številne države so se zavezale, da bodo priznale Palestino kot samostojno državo; več kot 145 držav se je že pridružilo pobudi po mednarodnem priznanju. Avstralija, Kanada in Francija naj bi priznale Palestino septembra na zasedanju generalne skupščine Združenih narodov. Tudi Velika Britanija je napovedala priznanje, če ne bo premirja.