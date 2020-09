Ozzyja je rešila zapora

REUTERS Ozzy in Sharon sta zdaj doma v Los Angelesu. FOTOGRAFIJI: Mario Anzuoni/Reuters

Ni vedel, zakaj je za zapahi

1989.

je Sharon za las ušla smrti.

Kljub nasilju in omami sta skupaj prebrodila že 40 let.

Za vsakim uspešnim moškim stoji uspešna ženska, marsikdaj radi pristavimo, a zakoncasta prav zares utelešenje tega rekla.je danes še vedno v ospredju težkometalne scene in vsaj večino časa trezen, če pa bi trmastaubrala drugo pot, in nihče je ne bi mogel za to obsojati, je veliko vprašanje, ali bi bil sploh še živ. In na prostosti.Da njegova kariera še naprej cveti, da mu družina stoji ob strani in da je njegov zakon še živ, je namreč morala britanska televizijka plačati zelo visoko ceno.Kot je razvpiti glasbenik priznal v novem dokumentarnem filmu The Nine Lives of Ozzy Osbourne (Devet življenj Ozzyja Osbourna), je pred desetletji pod hudim vplivom mamil poskusil svojo življenjsko sopotnico in mater treh otrok celo umoriti. Pisalo se je leto 1989, Ozzy, ki ima iz prejšnjega zakona še tri otroke, pa se je kot običajno domov, v razkošno vilo v Buckinghamshiru, vrnil tako okajen in zadet, da ni prepoznaval niti obrazov svojih najbližjih.Sharon je usodnega večera v spalnici brala, otroci so k sreči trdno spali in jih kraval v sosednji sobi ni prebudil. Ozzy se je zazrl ženi v obraz in Sharon se je zavedla, da jo mož gleda kakor tujko, pripoveduje v dokumentarcu. »Nenadoma je rekel, da moram umreti, in me začel daviti,« se skorajda usodnega večera spominja 67-letnica, ki jo je rešil gumb za paniko, prek katerega je obvestila policijo. Ti so prišli zelo hitro in nasilneža odpeljali, Ozzyju pa se dan pozneje še sanjalo ni, zakaj je za rešetkami.Toda žena je še enkrat pokazala neizmerno zaupanje in vero v moža ter storila vse, da mu je bilo prizaneseno s pregonom. Ozzy je privolil v zdravljenje od odvisnosti, temu je posvetil pol leta, in s skrajno razumevajočo Sharon ter obilo psihoterapije rešil zakon. Pa ne le zavoljo otrok, že sama ljubezen, ki ga je z izbranko povezovala od prvega dne, ko jo je zagledal, je zadostovala, da je bil pripravljen storiti vse, da jo ohrani v svojem življenju.Spoznal jo je, ko ji je bilo komaj osemnajst let, njen oče pa je bil menedžer Black Sabbatha: ko je Ozzy moral zapustiti skupino, je Sharon prevzela vajeti njegove kariere v svoje roke in mu znova pomagala do zvezd. Sama se je pozneje izkazala kot odlična televizijska voditeljica, za nekaj let pa je pred male zaslone preselila tudi družino in posnela uspešen resničnostni šov. Objavila je tri avtobiografije in spisala roman, vsa dela so šla za med, zadnja leta pa redno gostuje v različnih pogovornih oddajah. Z možem sta kljub razburkanemu zakonu, ki so ga zaznamovali alkohol, droge in nasilje (pri čemer Sharon pogosto ni zaostajala za možem), občasno pa Ozzyja še vedno prevzame omama, skupaj že skoraj štiri desetletja, njun dom pa je Los Angeles.Dokumentarni film bo doživel premiero na ameriškem programu A & E, intervjuje pa so prispevali številni sorodniki, prijatelji in zvezdniki, kot soin, videti bo mogoče tudi številne arhivske posnetke.