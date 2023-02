Ozzy Osbourne, princ teme, mora v prisilni pokoj (FOTO)

Rojen je bil za oder in nastopanje, verjetno je mislil, da bo tam vse do zadnjega diha. Tudi še ko so Ozzyju Osbournu, prvemu glasu kultne zasedbe Black Sabbath, pred dobrimi tremi leti zdravniki odkrili parkinsonovo bolezen, je bil prepričan, da njegovih dni na odru še zdaleč ni konec. Odločen je bil okrepiti svoje šibko telo in spet stopiti na oder, kamor spada, a je zdaj moral pomahati z belo zastavo. »To je verjetno ena najtežjih stvari, ki sem jih moral povedati svojim zvestim oboževalcem, a priznati sem si moral, da telesno nisem več sposoben potovati,« je z zlomljenim srcem odpovedal evropsko turnejo No More Tours II (Nič več turnej II), ki bi morda bila tudi njegova poslovilna.

Že leta ga pestijo zdravstvene težave. FOTO: Rs/x17online.com

Skoraj kot bi nad Ozzyjevo turnejo viselo prekletstvo. Napovedal jo je že leta 2017, pred skoraj šestimi leti, in jo je bil primoran zamikati vselej naprej in naprej, bodisi zaradi lastnih zdravstvenih težav bodisi zaradi vsesplošnega pandemskega zaprtja, dokler ni od nje dokončno dvignil rok. »Nikoli si nisem mislil, da se bodo moji dnevi turnej končali takole,« je začel in nadaljeval, da njegovi zvesti oboževalci verjetno tako ali tako vedo za zdravstvene težave, ki ga pestijo že nekaj let. V osrčju vsega pa so okvare hrbtenice, ki si jo je prvič poškodoval pred 20 leti v nesreči s štirikolesnikom in nato še 2019. ob padcu doma, ko so mu zdravniki tudi odkrili parkinsonovo bolezen. »Minula štiri leta sem imel pred očmi le en sam cilj – vrniti se na oder. Toda čeprav je z mojim glasom vse v redu, je moje telo po treh operacijah, terapijah z izvornimi celicami in neskončnih fizioterapijah še vedno šibko.« Potovanja iz mesta v mesto, iz države v državo tako zanj ne pridejo več v poštev. Morda nikoli več.

Slovo od glasbe je s turnejo prvič napovedal že 1992., a je nato pel še tri desetletja.

Želi se vrniti na oder. FOTO: Hannah Mckay/Reuters

Dejstvo, da je razočaral oboževalce, ki že leta hranijo vstopnice za ničkolikokrat prestavljene koncerte, ga ubija. Še več, razkurila ga je. A čeprav se bodo morali za te nastope obrisati pod nosom – denar bodo seveda dobili povrnjen, obljublja Ozzy –, kultni glasbenik vendar ni še dokončno sprejel odločitve, da je napočil čas za glasbeno upokojitev, četudi prisilno. »Z ekipo razmišljamo, kako bi še vedno lahko nastopal, ne da bi moral potovati iz mesta v mesto, česar očitno ne zmorem več.«