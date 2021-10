Nevarna serija: Otrokom prepovejte gledati Squid Game

Južnokorejska devetdelna serija Squid Game je obnorela svet. Po le štirih dneh predvajanja se je zavihtela na prestol Netflixovih največjih uspešnic, kar pa je bil šele začetek njenega zmagovalnega pohoda. Po manj kot enem mesecu si je namreč podredila že 132 milijonov gledalcev, ob pičlem proračunu slabih 20 milijonov evrov pa naj bi bila – tako ocenjujejo strokovnjaki – vredna kar 775 milijonov.

Skrb vzbuja tudi igrica satje, ki se je že razpasla po tiktoku. FOTO: Reuters

A vendar ima tolikšna priljubljenost tudi temno plat, saj so otroci, veliko premladi za nasilno serijo, začeli prizore preigravati v resničnosti, psihologi pa opozarjajo, da jih uči, da se morajo igram ali pridružiti ali jih zgolj nemo opazovati, nikakor pa nekomu v stiski pomagati.

Nasilno kaznovanje

Squid Game je osrediščena okoli krvoločnega tekmovanja, v katerem prezadolženi igralci za zabavo nadvse bogate klike tekmujejo v nevarnih različicah sicer znanih otroških iger. Vložek je velikanski. Zmagovalec pobere 32 milijonov evrov, poraz v igrah pa pomeni smrt. Priporočila, da serija ni primerna za mlajše od 15 let, ustvarjalci torej niso potegnili iz zraka, vseeno pa so vsaj koščke videli tudi že veliko mlajši, celo zgolj šestletniki. Bodisi skrivaj doma bodisi v spremstvu staršev, izseke pa z lahkoto zasledijo tudi na različnih družabnih platformah.

132 milijonov gledalcev si jo je že ogledalo.

»Pojavljajo se skrb vzbujajoča poročila o mladih in otrocih, ki se igrajo igre iz serije v šolah. Gledajo jo po kanalih, kot sta youtube in tiktok, glede na njeno priljubljenost pa so razvijalci računalniških iger že poustvarili razne igre na svojih platformah. Močno priporočamo, da otroci tega ne gledajo. Serija je namreč zelo nazorna z obilico nasilne vsebine,« britanska skupina za varnost pri vzgoji in izobraževanju opozarja starše. Nekatere nevarne igre so se namreč že razpasle po šolskih igriščih. Kajti čeprav v seriji za mnoge igre s smrtnim izidom igralci potrebujejo posebna orožja, so nekatere preprostejše, denimo tista s frnikolami ali vlečenje vrvi.

Severna Koreja je zaradi nemoralnosti serijo prepovedala, očita pa ji tudi, da orisuje »žalostno resničnost družbe Južne Koreje«.

Še posebno naj bi se prijela igra rdeča luč, zelena luč (po naše je to Ljubljana, Zagreb, Beograd, stop), a če smo se to tradicionalno šli kot igro izločanja, je vse več poročil o nasilnem kaznovanju poražencev. Iz Belgije, denimo, prihaja poročilo, da so otroci vrstnika, poraženca, pretepli (namesto usmrtitve kot v seriji). Podobna poročila in opozorila prihajajo tudi iz šol po Angliji.