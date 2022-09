Otroka Kate in Williama v novi šoli: starši tam šolajočih se otrok v skrbeh

Najstarejša otroka Kate Middleton in princa Williama princ George ter princesa Charlotte bosta to jesen poleg domovanja zamenjala tudi šolo. Družina se namreč iz palače Kensington seli v kočo Adelaide na posestvu Winsdor in starša šolarjev sta se odločila svoje otroke vpisati v elitno šolo Lambrook, ki je od novega doma družine oddaljena le dobrih 15 minut vožnje, ne več v šolo St. Thomas' Battersea, ki sta jo obiskovala do sedaj.

Sama menjava šole pa ni edina sprememba, ki se princu in princesi obeta. Ustanova, ki jo bosta obiskovala, ima namreč malce drugačen utrip: pouk ne poteka le od ponedeljka do petka, temveč tudi ob sobotah. Preberite več na mična.si.