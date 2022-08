Otipaval in nadlegoval: igralca so ujeli s spuščenimi hlačami (FOTO)

Počasi je prikorakal do klopce na odprtem, razglednem delu parka v Malibuju, s katere se odpira pogled na morje. Iz žepa je vzel mobilnik in ga položil na klop, nato pa spustil hlače in se usedel. S trenirko okoli kolen mu je ena roka pobegnila med noge, druga mu je počivala na kolenu. Z napeto, stisnjeno čeljustjo se je ozrl naokoli za morebitnimi drugimi obiskovalci.

Po pol ure sedenja brez hlač, med katerim si je prižgal cigareto, se je oblekel in odšel. Skrajno čudaško in za javnost povsem neprimerno vedenje, na kar pa se igralec Gary Busey očitno požvižga. Čeprav bi moral sploh v teh dneh še toliko bolj paziti na že do popolnosti zgledno vedenje, saj ga je le teden dni prej več žensk obtožilo neprimernega otipavanja in spolnega nadlegovanja na konvenciji srhljivk Monster-Mania.

Ko je Busey, ki mu je film Zgodba Buddyja Hollyja prinesla oskarjevsko nominacijo, sprejel povabilo na konvencijo med 12. in 14. avgustom, so bili organizatorji navdušeni.

Zaradi poškodbe možganov naj bi bil nagnjen k impulzivnemu vedenju. FOTO: Osebni Arhiv

»Zelo navdušeni, da lahko po zelo dolgi odsotnosti znova pozdravimo Garyja Buseyja na Monster-Mania Conu!« A bi besede verjetno najraje takoj vzeli nazaj. Tamkajšnja policija je iz hotela Doubletree, kjer je potekal dogodek, namreč prejela telefonsko prijavo spolnega prestopka, kmalu pa se je javilo več žensk s podobno zgodbo. Igralcu naj bi med dajanjem avtogramov, ki je tudi priložnost, da se oboževalci iz oči v oči srečajo s svojimi filmskimi idoli in si z njimi izmenjajo par besed, namreč uhajale roke in grabile obline oboževalk. Eno naj bi prijel za zadnjico, druga je trdila, da ji je z obrazom skoraj skočil med prsi in ji poskušal odpeti nedrček, policijo je poklical tudi moški, trdeč, da je zvezdnik na konvenciji spolno napadel njegovo hčer.

»Šlo je za stik. Šlo je za dotikanje,« je vse, kar je razkril policijski načelnik Robert Scheunemann, dodal pa je, da so tisti vikend prijeli več pritožb nedopustnega vedenja, kar zdaj preiskujejo.

Nad Buseyjem trenutno visi obtožba nadlegovanja, obtožba poskusa spolnega napada in dve obtožbi neprimernega seksualnega dotikanja, v policijskih krogih pa so skoraj prepričani, da se bo jezik razvezal še več ženskam.

Dajanje avtogramov med konvencijo naj bi izkoristil za nadlegovanje oboževalk. FOTO: Osebni Arhiv

»Nič od tega ni res. Ob meni so bili na dogodku moj partner, kamermanka in še dve dekleti, ki sta po desetih sekundah odšli. Zgodba, da sem jih spolno napadel, je povsem izmišljena. Zgodilo se ni nič neprimernega, imam očividce,« je dejal igralec, čeprav je za zapisnik dejal, da je »povsem mogoče, da se po nesreči dotakneš določenih telesnih delov«. V luči obtožb so organizatorji konvencije Buseyja prosili, naj odide.

Teden pozneje so torej ​ paparaci igralca zalotili v parku s spuščenimi hlačami. In ni bilo prvič, da je tako nedostojno požel zgražanje. Tudi ko je bil leta 2014 del resničnostnega šova Big Brother: Celebrity, je med sostanovalkami zanetil bes in ogorčenje, ko si je pred njimi meni nič, tebi nič slekel hlače. Pod njimi ni nosil spodnjic! Tedaj je sicer razložil, da mu včasih njegovo slabo koleno kar skoči ven in si ga mora naravnati. Ali je bilo to v ozadju nedavnega incidenta v parku, ni jasno, čeprav na prvi pogled ni dajal takšnega vtisa. Druga razlaga pa bi bile njegove duševne motnje, posledica skoraj usodne nesreče z motorjem leta 1998, ki so mu poškodovale prednji možganski reženj.

Povsem mogoče je, da se po nesreči dotakneš določenih telesnih delov drugega,« se opravičuje igralec, ki obtožbe spolnega nadlegovanja zavrača.

Možganska poškodba naj bi spremenila njegovo osebnost, od tedaj je menda precej bolj impulziven, hitro se razburi, živi pa v iluziji lastne veličine. »Po nesreči se je njegova osebnost povsem spremenila. Občutek imam, da sem tistega dne 1998 izgubil očeta,« je dejal njegov sin Jake.