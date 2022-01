Osvojila ga je z enčilado

Glede na vsa zločinska dejanja njegovega mamilarskega kartela si je težko predstavljati njegovo nežno plat, a kot kaže, je bil tudi Joaquín Guzmán Loera nekoč mehkega srca. Vsaj za kratek čas, ko je spoznal mnogo mlajšo Emmo Coronel Aispuro.

32 let mlajšo je vzel – zaradi enčilad.

Bilo je leta 2006, ko sta se seznanila na plesu v njenem domačem kraju La Angostura, njej se še sanjalo ni, da je v družbi zloglasnega El Chapa. Tako je zaupala mehiški novinarki, ki je spisala knjigo o Emminem neverjetnem življenju z vodjo Sinaloe, s katerim si je ustvarila celo družino. Bil je povsem običajen moški, nikoli se ni hvalisal s premoženjem, nikoli je ni razvajal z dragimi darovi, v knjigi pripoveduje zdaj 32-letnica, ki pa naj bi bodočega moža očarala s svojo kuhinjo. Med enim od zmenkov naj bi mu pripravila slastne enčilade, njegovo najljubšo jed, po večerji, ki naj bi mu teknila kot še nobena, naj bi bil 32 let starejši El Chapo prepričan, da je našel žensko svojih sanj.

Knjiga še razodeva, da je Guzman odraščal v revščini, že kot otrok je moral začeti delati in podpirati družino, oče pa ga je vpeljal v svet gojenja konoplje, ko je imel komaj sedem let. Mati je družino zvečer pogosto nasitila s toplimi enčiladami, ki so bile El Chapu vse življenje najljubša jed, pred tremi leti pa je sina z njimi razveselila tudi za zapahi.