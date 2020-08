Osvežena različica ikonskega Nimaš pojma

Navdih Jane Austen

PRESS RELEASE V prihajajoči seriji je Cher izginila. Kaj se je z njo zgodilo?

Prihajajoča serija v nasprotju z originalnim filmom ne bo postavljena v srednjo šolo 90. let, ampak v sodoben čas.

Brskanje po skrinji filmskih klasik in nato predelava z morda ščepcem sodobnega preobrata ali pa s pripovedovanjem z nekoliko drugačnega zornega kota je očitno nov trend filmske meke. Vrsti kultnih filmov in serij, ki jih ustvarjalci v teh dneh reciklirajo, se namreč pridružuje še eden najbolj ikonskih filmov 90. let, uspešnica Nimaš pojma, ki nas je povedla na bogataško srednjo šolo in odstrla vsakdanjik premožne najstnice, srednješolske lepotičke Cher Horowitz v podobi. Ki pa bo zdaj v ozadju, saj bodo kamere ob ponovnem zagonu najstniške uspešnice tokrat osvetlile njeno najboljšo prijateljico Dionne Davenport.Pisalo se je leto 1995, ko nas je obnorel snobovski svet bogataških srednješolcev in srednješolk, ki mu je kot najbolj priljubljena kraljevala svetlolasa Cher v karirastih oblačilcih. A če je bila njena najboljša prijateljica Dionne, ki jo je igrala, le stranski lik, bo zdaj postala osrednji lik s svojo zgodbo. Sodobna priredba ikonskega Nimaš pojma, tokrat v formatu serije, se bo namreč osredotočila na Dionne, piscainpa sta prihajajoči nanizanki dodala še misterioznielement, saj je Cher izginila neznano kam, vprašanja njenega izginotja pa se loti prav Dionne s svojimi prijatelji. »Dojenčkasto rožnata barva in biseksualna zatemnjena modra, drobcena sončna očala, kava z ovsenim mlekom in Adreal.« To je temelj, na katerem je spisano osveženo nadaljevanje vsem poznane zgodbe. »Kaj se zgodi, ko najbolj priljubljena punca na šoli, Cher, izgine in jo zamenja Dionne, do tedaj vedno druga na lestvici priljubljenosti? Kako se spopada s pritiski nenadoma najbolj priljubljene punce na šoli, obenem pa razrešuje skrivnost, kaj se je zgodilo z njeno najboljšo prijateljico?« Tako se bere zapletena rdeča nit nove serije, ki se bo pretakala po še relativno novi pretočni platformi Peacock, ki so jo letos poleti zagnali pri medijski hiši NBCUniversal.Za originalni film iz leta 1995, ki je pustil močne sledi na pop kulturi, je režiserkadobila navdih pri literarni klasiki Emma izpod peresa zimzelene. Izjemnemu uspehu je že leto pozneje sledila televizijska serija, ki se je vrtela tri sezone, pred dvema letoma pa je Nimaš pojma zaživel še v glasbeni različici na gledaliških odrih.