Osupljiva postava 69-letna pevke, ki jo Slovenci obožujejo (FOTO)

Hrvaška pevka, ki je pred kratkim posnela pesem z mladim slovenskim pevcem, je na instagramu objavila fotografije s plaže in navdušila oboževalce. Poleg fotografije je zapisala: »Nihče ni popoln, ampak vse je lepše ob morju in soncu. In kadar si zdrav.«Zaradi svoje lepe postave je dobila vzdevek najbolj seksi babica na Balkanu. V času karantene se je pevka jezila, da je ostala brez koncertov in zaslužka, zdaj pa je že nazaj v starih tirnicah. Neda snema nove pesmi in napoveduje številne nastope, ki se jih je zelo veselila, poroča 24sata.V tem času pa najde tudi nekaj časa zase in za svoje bližnje. Proste trenutke izkoristi za skok na morje in uživanje na plaži, kjer brez težav pokaže svoje telo, ki bi ji ga lahko zavidale veliko mlajše kolegice. Oboževalce pa seveda zanima skriti recept za tako postavo, vendar ga slavna pevka še ni razkrila.