Ostro sporočilo vidni članici družine Trump: »To je grozno. Zločin proti človeštvu«.

42- letna Lara Trump, snaha ameriškega predsednika Donalda Trumpa, je objavila pesem z naslovom Brez prostih dni (No Days Off).

Skladba je nastala v sodelovanju z raperjem Frenchom Montano in pripoveduje o tem, kako je njen trud v javnosti pogosto spregledan in kako je več kot le tisto, kar ljudje vidijo na zaslonu. Navdih za skladbo je našla v filmu Gospod in gospa Smith.

Medtem ko so nekateri oboževalci njenega tasta nad pesmijo navdušeni, se drugi iz nje norčujejo. Med komentarji na družbenih omrežjih so tudi posebej ostri. Med njimi je zapis, da je glas Lare zločin proti človeštvu.

»Prosim te, ne poj.« »Ni mi treba poslušati tega, vem, da je grozno.« »Ima grozen glas.«

»Oprosti, ampak zakaj? Ali res hočemo, da Trump postane glasbena zvezda?« so le nekateri odzivi na omrežju X.

To sicer ni prvi tovrstni podvig nekdanje novinarke, ki se je vrnila v medije, saj je pred nedavnim objavila, da ne na televiziji Fox News dobila novo pogovorno oddajo.

Lara Lea Yunaska se je rodila 12. oktobra 1982. Delala je kot novinarka, televizijska producentka za Fox News, pred desetimi leti se je poročila s Trumpovim sinom Ericom.

Diplomirala je na Državni univerzi Severna Karoline in se večkrat izkazala kot velika politična podpornica tasta in cele družine Trump, piše Mail Online.