Ostali boste odprtih ust: takšna je resnica o zakonu Melanie in Donalda Trumpa

Donald in Melania Trump FOTO: Jonathan Ernst Reuters

Brez vpitja in žaljenja

Svetovni mediji so poročali, dale še odšteva minute in komaj čaka, da zapusti Belo hišo, kmalu po tem naj bi sledila tudi ločitev od moža. A kot trdi nekdanja Melanijina sodelavkaje to daleč od resnice. Pravi, da najbolj znana in premožna Slovenka na svetu ve, s kom je poročena, in da je ločitev zadnja stvar, ki bi ji padla na pamet. »Mislila sem, da je Melania drugačna, a ni. Verjela sem ji, tako kot so ljudje verjeli Donaldu, a sem se morala na prepričati na lastni koži, da je prav takšna kot mož,« je dejala in dodala, da njuno zakonsko življenje nikakor ni hladno in slabo, kakor se je leta govorilo.»Med njima vlada prav posebno razumevanje in imata prav poseben način, na katerega zglajujeta stvari. Mislim, da si tako izkazujeta naklonjenost in pristnost ter si sporočata, da sta čudovita in krasna.« Nekoč je bila z njo v vozilu, ko sta se vračali iz Washingtona v New York, Donald pa je bil na nekem sestanku. »Ona je bila vedno prva, ki jo je poklical, ne glede na to, kje in s kom je bil. Vedno je za mnenje najprej vprašal njo. Zanimalo ga je, kako mu je šlo, ko se je pojavljal v javnosti. Videti je bilo, kot da bi želel njeno potrditev. Najprej tega nisem tako dojemala, a kasneje, ko vidiš njun očesni kontakt, ti je vse jasno.«Wolkoffova je povedala še, da Melania in Donald vsa nesoglasja rešujeta na miren in kulturen način. Vesta tudi, kaj je njun življenjski cilj. »O vsem se pogovarjata na odprt, a strateški način. Brez vpitja, prepirov, žaljenja. Vsaj jaz nisem bila temu nikoli priča. Rekla bi, da imata strateški odnos. To je zakon, v katerem je vse načrtovano in premišljeno. Morda je težko verjeti, da je tako, a je. Donald in Melanija vesta, kaj je cilj vseh njunih dejanj.«