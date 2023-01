Ostali boste brez besed: luksuz, v katerem je na Manhattnu živela pokojna Ivana Trump (FOTO)

Pred slabega pol leta se je na Manhattnu zgodila strašna nesreča: v svojem domu je po stopnicah padla Ivana Trump. Poškodbe so bile tako hude, da je 73-letnica umrla. Za njo žalujejo njena mama, trije otroci, ki so se rodili v zakonu z Donaldom Trumpom (Donald mlajši, Ivanka in Eric), in deset vnukov.

Na pogrebu prepoznavne svetlolaske je bil tudi nekdanji mož Donald, s katero sta bila par do leta 1992. Po njej se je Trump poročil (kasneje še ločil) z Marlo Maples, s katero je dobil hči Tiffany, v zakonu s Slovenko Melanio, ki je nekoč nosila priimek Knauss, je dobil še sina Barrona.

Manhattansko vilo, ki se razprostira v šestih nadstropjih, na 810 kvadratnih metrih in nekaj minut stran peš od znamenitega centralnega parka

