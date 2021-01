Osrečila ju je Kapelica

Osebni Arhiv »Najin večerni božični angelček,« sta zaljubljeno čivknila novopečena oče in mama. FOTO: Osebni Arhiv

2013.

sta se Josh in njegova pomočnica Kathryn zaljubila.

Letošnji božič si bosta hollywoodski zvezdnikin njegova 18 let mlajša srčna izvoljenka, s katero sta si pred štirimi leti obljubila večnost, zapomnila kot najbolj čarobnega in najlepšega doslej. Bilo je namreč malce pred polsedmo večerno uro na božični dan, ko je v porodnišnici zadonel jok njune novorojenčice.»Najin mali večerni božični angelček.,« sta srečno novico nemudoma sporočila svežepečena oče in mama, ki sta kar več dni preživela v nestrpnem pričakovanju in nenehnem nizkem startu, saj bi morala malčica pokukati na svet že nekaj dni prej. A se je očitno odločila, da želi biti najbolj nepozabno božično darilo.Igralski veteran, ki je lani srečal abrahama, ima z očetovstvom že nekaj izkušenj. V prvem zakonu zsta se mu namreč rodila danes odrasla otrokain, pred dvema letoma pa je prvič obrodila sad njegova ljubezen s Kathryn, ko se jima je rodila prvorojenka, ki jo zdaj čaka pomembna vloga starejše sestrice.A čeprav je Brolin čar trenutka, ko v roke prvič primeš svojega otroka, okušal že trikrat, to ni prav nič zmanjšalo čarobnosti, ko je spoznal svojo novo hčerko. Ki sta ji s Kathryn nadela nadvse pomenljivo ime. Chapel Grace (Kapelica Zahvalna molitev).»Kjer koli sva s Kathryn bila, kapelice so bile vselej tisti kraj, kjer sva našla spokoj in uteho. Kajti čeprav nisem pretirano veren, so se mi kapele vselej zdele zatočišče, kjer lahko prosto izrečemo molitev in zahvalo,« je oskarjevski nominiranec ob rojstvu deklice v sebi odkril poeta.