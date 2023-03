Oskarji 2023: Poglejte, kaj so na rdeči preprogi nosili svetovni zvezdniki!

Zbudili smo se v oskarjevsko jutro, polno novic o prejemnikih nagrad, zahvalnih govorih in hollywoodskih spletkah. Nikakor ne moremo niti mimo rdeče preproge, ki je bila na letošnji podelitvi najprestižnejših filmskih zlatih kipcev, presenetljivo, sicer izjemno nevtralne barve šampanjca.

Drzen prelom tradicije so organizatorji pojasnili s precejšnjo mero nonšalance. "Izbrali smo ta čudovit odtenek, barvo žafrana, ki spominja na sončni zahod, na čas tako imenovane zlate ure," je dejala Lisa Love, svetovalka za kreativo dogodka in dolgoletna sodelavka revije Vogue.

Prav tako ravnodušno je komentirala kritike, češ, da rdeče tradicije na dogodku tašknega formata ne gre spreminjati.

"Nekdo bo vedno našel nekaj, kar mu ne bo po godu," je dejala. "Z barvo smo želeli pričarati lahkotnost in upamo, da bo večini všeč. A to še ne pomeni, da bo preproga od slej naprej vedno v takšni barvi."

Malce manj drzni pa so bili povabljenci, ki so se letos po preprogi sprehajali. Opazili smo ogromno mero črnine in nevtralnih odtenkov. Z nekaj redkimi izjemami živahnih barv so bile gala obleke tokrat nekoliko zadržane in prav nič čez mero. Prisotna pa je bila visoka mera elegance, čistih krojev in korzetov. Poglejte si, kaj so nosili zvezdniki, TUKAJ na ONA.JE.