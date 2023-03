Oskarji 2023: Michelle Yeoh se je z oskarjem zapisala v zgodovino (to morate vedeti o njej)

Na 95. podelitvi oskarjev je Michelle Yeoh prejela prestižno nagrado za najboljšo žensko glavno vlogo in se tako v zgodovino zapisala kot prva igralka azijskega porekla, ki jo je doletela ta čast.

V Maleziji rojena Michelle je nagrado dobila za vlogo v filmu z izvirnim naslovom Everything Everywhere All at Once oziroma v prevodu Vse povsod naenkrat, ki je ameriško akademijo za filmsko umetnost prepričal v kar sedmih kategorijah.

Yeohova, ki v njem upodablja Evelyn Young, azijsko imigrantko v Ameriki, kjer vodi pralnico in se sooča s tako poslovnimi kot osebnimi izzivi, je nagrado posvetila svoji mami in vsem mama sveta, ki so, kot se je izrazila v zahvalnem govoru, resnične junakinje.

Ko je januarja letos izvedela za nominacijo, je za revijo The Hollywood reporter dejala: "Dolgo je trajalo, a mislim, da ne gre zgolj za mojo nominacijo. Azijci velikokrat pristopajo k meni in mi pravijo, da zmorem to in da to delam tudi za njih. Razumem jih. Razumem. Ves ta čas so bili neopazni, bili so neslišani." Nadaljujte z branjem TUKAJ - na ONA.JE.