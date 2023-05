Oskarjevka ostala brez zavarovanja

V svetu sedme umetnosti ni višjega in bolj čislanega odličja, kot je oskar. A kdor misli, da ta zlati kipec, po katerem se verjetno kolca prav vsem igralcem in filmarjem, hodi z roko v roki z milijonskimi honorarji, se pošteno moti. Čeprav je drama Fantje ne jočejo (Boys don't cry) prinesla Hilary Swank najvišji izkaz njeni igralski briljantnosti, si igralka tedaj ni mogla privoščiti niti zdravstvenega zavarovanja. »S filmom sem zaslužila tri tisočake. A za zdravstveno zavarovanje sem jih potrebovala pet, česar pa tedaj nisem vedela.« To je namreč izvedela šele ob obisku zdravnika, ko jo je ta šokiral z računom za zdravila.

Med zvezde

Drama o transseksualcu Brandonu, ki se v majhnem mestu zaljubi v dekle, česar pa ljudje ne sprejmejo odprtih glav, ampak se na to ljubezen odzovejo s predsodki in nasiljem, je Hilary izstrelila med zvezde. Toda čeprav je čez noč postala hollywoodska težkokategornica, ki ji je film prinesel kar 25 nagrad, tudi najprestižnejše oskarja, zlati globus in bafto, je bila zvezdnica tedaj skoraj brez prebite pare. No, vsaj zdravstvenega zavarovanja zaradi preplitkega žepa ni imela urejenega.

Nicolasu Cageu s prestižnim kipcem nagrajena vloga alkoholika ni navrgla niti centa. FOTO: press

»Ravno smo končali snemanje, ko se me je lotil prehlad. Obiskala sem zdravnika, predpisal mi je antibiotike. Nato pa mi je izstavil račun za 260 evrov.« Seveda jim je dejala, da ji mora to kriti zdravstveno zavarovanje, na kar so ji v ordinaciji zgolj odvrnili, naj se obrne na zavarovalnico. Tam pa so jo polili z mrzlo vodo. »Dejali so mi, da bi za zdravstveno kritje morala zaslužiti pet tisočakov v enem letu. Nisem jih. V tistem letu sem sicer dobila oskarja, a tega si nisem mogla privoščiti.« Podobno kot si s filmom, ki mu je prinesel oskarja, prav ničesar ni mogel privoščiti Nicolas Cage. Dobesedno ničesar, saj ni zaslužil niti centa.

»Film bo finančna polomija,« je studio razložil, čemu Nicolas Cage in Mike Figgis ne bosta dobila honorarja. A je Zbogom, Las Vegas ob pičlem proračunu štirih milijonov v kinoblagajne nato prinesel skoraj 50 milijonov.

Hilary je njena prva velika uspešnica navrgla uborne tri tisočake. Pa vendar je bilo to za tri tisoč evrov več, kot jih je Cage dobil za vlogo alkoholika v uspešnici Zbogom, Las Vegas. Igralcu je studio Lumiere Pictures, ki je stal za filmom in ga s štirimi milijoni tudi finančno podprl, sicer obljubil sto tisočakov honorarja, a Cage od tega nikoli ni videl niti pare. »Razložili so nam, da bo film finančni polom,« je ob tem poskušal pojasniti režiser in scenarist Mike Figgis, ki mu podobno kot glavnemu igralcu nikoli niso plačali obljubljenega honorarja. A se zaradi tega zastonjskega dela ne Nicolas ne Mike nista pretirano žrla, saj sta bila kaj hitro več kot dobro poplačana. »Z Zbogom, Las Vegas je moja kariera spet zacvetela in sem bil že za naslednji film več kot dobro plačan. Podobno je tudi Nic v roku enega leta pobiral dvajsetmilijonske honorarje. Ne moreva se torej pritoževati.«